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醫病》高劑量鎖定腫瘤 「立體定位消融放射手術」滅癌

「立體定位消融放射手術」過程中，病患不需要麻醉。（恩主公醫院提供）

「立體定位消融放射手術」過程中，病患不需要麻醉。（恩主公醫院提供）

2020-03-18 14:04:02

〔記者邱書昱／新北報導〕放射治療新時代，新北市三峽恩主公醫院引進「立體定位消融放射手術」，恩主公醫院放射腫瘤科兼任醫師蔡易杰表示，現今的放射治療技術可以鎖定腫瘤，將高劑量及高精準的放射線投射目標，避免傷害正常組織，根據研究顯示，腫瘤大小控制率更達7成5至8成，可以說是痊癒。

蔡易杰說，放射治療的原理是利用高能量的游離輻射來破壞腫瘤，抑制癌細胞的生長與分裂達到治療效果，通常用直線加速器產生高能量X光或電子射束來治療。

他介紹，「立體定位消融放射手術」是利用少數、高劑量及高精確的放射線照射病灶，搭配高度精準定位、影像導引技術、呼吸調控系統等輔助工具，追蹤腫瘤位置並準確破壞，避免傷害正常組織，過程中不用麻醉，因此對於年長者或慢性疾病無法動刀患者來說，是一種替代療法。

蔡易杰說，消融放射手術在台灣健保給付的病症，包含早期肝癌、早期肺癌、寡轉移的腫瘤，且腫瘤都要小於5公分、有淋巴轉移的患者；此外，依據不同部位，療程僅需要3到7次，比傳統放射治療次數更少。

另外，病人或家屬最擔心的副作用或殘留輻射問題，蔡易杰指出，現今的放射治療技術能精準鎖定腫瘤，精細的規劃放射劑量與範圍，大幅減少正常細胞受到的傷害；而放射治療所產生的光子，並不會在殘留在體內，因此可以放心正常生活與他人接觸。

不過，蔡易杰提醒，病患先和主治醫討論清楚癌症、期別，依照病情需求，選擇最適合的治療。

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