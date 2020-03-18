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武漢肺炎》回溯篩檢「亡羊補牢」 侯友宜：不如限制出國

新北市長侯友宜表示，中央既然回溯篩檢，不如進一步限制國人出境到第三級警告國家。（記者何玉華攝）

新北市長侯友宜表示，中央既然回溯篩檢，不如進一步限制國人出境到第三級警告國家。（記者何玉華攝）

2020-03-18 13:42:54

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜說，中央宣布回溯篩檢自3月5日到3月14日從歐洲入境台灣的民眾，不如積極一點限制國人不要再到第三級警告的國家去旅遊，這才是積極性的作為；他表示，新北今天起會重新檢討境內管控，管控只有越來越嚴，不會越來越鬆。

侯友宜說，現在境外移入的案例實在是太多太多了，既然已經有破口出來，更應該要斷然採取限制第三級國家的非本國籍人入境，本國人入境一定要全面篩檢、居家檢疫，一個都不能漏，不能有漏網之魚。他一定配合中央，但看到疫情狀況的轉換，他站在市長的角度、保護市民也保護國人的角度，誠懇的呼籲中央「傳染病防治法如果做不到位，該發布緊急命令就發布緊急命令」。

侯友宜表示，中央既然知道要去回溯篩檢、亡羊補牢，倒不如積極的限制第三級警告的國家，非本國籍人士不要再進來，本國人不要再出去；如果沒有在境外擋住，境內再怎麼管控都很累，也許效果非常少；新北今天起也會重新檢討境內管控的，包括勞工局，包括社會局的護理之家、養護之家、長照中心，以及校園內整個全盤盤點，管控只有越來越嚴，不會越來越鬆。

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