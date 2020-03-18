女人第六感超準！包包有陌生鑰匙 人妻追出老公偷腥

張姓女子與蘇姓人夫偷情，拍攝親暱照片，元配發現後氣憤提告。（示意圖）

2020-03-18 13:31:08

〔記者王定傳／新北報導〕宋姓人妻意外發現丈夫包包內有一把陌生鑰匙，還有一名張姓女子的存摺封面，心生懷疑，決定暗自調查，之後發現丈夫與張女出遊、拍親暱照，氣炸向張女提出50萬元求償，新北地院認為2人確實有牽手依偎、搭肩、摟腰等親暱動作，已逾越男女正常社交往來，判小三賠償10萬元。

前年4月30日，宋女前往醫院照顧因進行心臟繞道手術而住院的丈夫，卻意外發現丈夫包包內有一把陌生鑰匙，還有一名張姓女子的存摺封面。

女人的第六感讓宋女產生懷疑，暗中調查，去年又在隨身碟中發現2人出遊照，推算2人從2014年起至2018年間，總共13度出遊，例如前往劍湖山渡假村、阿里山、南投天空之橋、杉林溪、清境農場或花蓮遠雄飯店、海洋公園等地遊山玩水並參觀寺廟。

不僅如此，宋女還發現，2人拍照時舉止親暱，例如有共處一室、緊緊依偎、牽手、摟肩、摟腰等行為，氣炸提出50萬元求償。

張女否認偷情，辯稱因蘇男向她買醋，必須匯款，加上為了讓蘇男方便拿宮廟物品，如供品、雞精，才會把鑰匙及存摺封面交給對方。

法官認為，從照片中可以得知，2人不僅摟腰、並肩而坐，還有肢體近距離接觸、牽手依偎、搭肩等舉動，已逾越男女正常社交往來程度，判決小三賠償10萬元，可上訴。

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