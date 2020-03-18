龜山清晨火警1家5口一度受困 1男吸濃煙意識不清送醫急救

桃園市龜山區清晨近6點發生住宅火警，一家5口一度受困，消防人員成功將5人救出。（記者魏瑾筠翻攝）

2020-03-18 09:34:27

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市龜山區文東五街上一處公寓的2樓，今天清晨近6點竄出火舌，現場冒出大量濃煙，陳姓一家五口受困家中，消防人員到場佈水線灌救，將5人救出，22歲陳姓長子救出時疑吸入濃煙，意識不清，被送往長庚預防性插管治療，其餘4人無大礙。

桃園市政府消防局今天清晨5點53分獲報，龜山區文東五街發生住宅火警，且疑有5人受困，勤務指揮中心立即派遣38輛各式消防車、救護車，及消防人員98名前往搶救。

同時119執勤員於線上指導受困民眾以毛巾或衣物床單等塞住下方門縫以防濃煙侵入房間，在窗邊以低姿勢待救，並告知現場消防人員有關受困民眾相對位置。

救災人車於今天上午6點3分到達現場發現，起火層與民眾受困樓層均在2樓，現場指揮官、立即指示消防人員強行入內搜救並結合於建築物外部以雙節梯進入2樓，進行人命救援，將5人全數救出，其中2人由救護車協助載送到長庚醫院檢查，並於今天上午6點35分撲滅火勢，詳細起火原因及財物損失調查中。

救出的人員包括，47歲陳男意識清楚，送往長庚；43歲高姓女子，意識清楚；22歲陳男，意識不清，送往長庚，到院後意識清楚，預防性插管；17歲陳姓次子，意識清楚；11歲陳姓男童，意識清楚。

桃園市政府消防局第一大隊長賴志忠表示，這次火警救援迅速，有賴民眾建立良好火場逃生觀念，且同仁在隊訓練得宜，才能順利於第一時間立即將受困民眾救出。

賴志忠呼籲民眾，睡前或外出時請記得檢查，爐火、瓦斯確實關閉；除濕機、延長線等電器產品確實關閉或拔除；菸蒂、神龕等遺留火種確實熄滅，避免災害發生。

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