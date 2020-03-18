醫病》高風險「開顱手術」 夾除病患腦內1.8公分腫瘤炸彈

腦內的不定時炸彈「動脈瘤」。（台北慈濟醫院提供）

2020-03-18 09:25:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕62歲蔡先生因為有缺血性腦中風及高血壓病史，時常頭暈，症狀長達3年，經檢查檢查發現有直徑1.8公分的「腦前交通動脈瘤」，台北慈濟醫院神經外科醫師徐賢達考量動脈瘤隨時有破裂造成死亡的風險，與其溝通後進行「開顱夾閉手術」取出腫瘤，病患術後狀況良好且無任何併發症，回歸正常生活。

徐賢達說，腦動脈瘤是因腦動脈管壁長期受到不平均的血流壓力，導致血管壁形成向外突起的囊泡所導致，常見於前交通動脈和後交通動脈等血管交會處，在台灣盛行率約5%，好發於40至70歲年齡間，女性發生率是男性的1.5倍；先天缺陷、高血壓、動脈硬化、血栓等皆為致病因子。

徐賢達說，腦動脈瘤破裂出血時，病人會出現爆炸性頭痛，感覺有生以來從未過有的頭痛，出血病患中，超過一半患者在就診前或搶救過程中便回天乏術，另一部分患者恐在術後24至48小時內因再破裂出血，導致死亡；少部分患者則在手術後，另外又出現水腦症或腦血管痙攣等併發症，導致終身臥床、失語症、意識障礙等重度失能或神經缺損的後遺症；僅少數患者能幸運醫治，癒後能自理生活。

他表示，目前腦動脈瘤主要治療方式為「開顱夾閉手術」及「經血管內栓塞手術」兩種，開顱夾閉手術須移除頭蓋骨，以鈦合金動脈瘤夾夾住動脈瘤根部，防堵血流進入動脈瘤，避免再次破裂，屬於精密手術，需經驗豐富神外醫師執行，手術成功後復發率幾近於零，適用於前交通動脈瘤、中大腦動脈瘤及後交通動脈瘤等。

栓塞手術則是從鼠蹊部穿刺動脈，置入導管至動脈瘤處，以白金線圈填塞動脈瘤腔的方式治療。栓塞手術困難度相對低，但存在與動脈瘤大小成正比的復發率，適用於基底動脈瘤及高齡患者。

徐賢達說明動脈瘤的發出方式。（台北慈濟醫院提供）

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