武漢肺炎》建議禁三級警示外國人入境 侯友宜籲中央發布緊急命令

新北市長侯友宜今天臨時召開防疫會議，建議中央限制國人前往三級警示國家旅遊，並限制上述國家的非本國人入境，若傳染病防治法不足以因應現況，籲請總統發布緊急命令。（記者賴筱桐攝）

2020-03-18 09:25:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球，連日來境外移入確診個案暴增。新北市長侯友宜今天向中央喊話，建議採取更積極的防疫作為，應限制國人前往列為三級警示的國家旅遊，並限制上述國家的非本國人入境，若傳染病防治法不足以因應現況，籲請總統發布緊急命令。

侯友宜今天上午臨時召開防疫會議，他嚴正表示，境外移入確診個案連日上升，情勢危急令人擔憂，必須強化積極作為，嚴格「阻絕境外、管控境內」。

侯友宜指出，中央宣布全球96個國家列為三級警示旅遊區，各民主國家已經祭出境外管制措施，包括歐洲邊境管制、美國部分州封鎖等，我國更應該採取強而有力的作為，否則疫情擋不住。

侯友宜呼籲，中央應該禁止30天內列為第三級旅遊警示國家的人士入境，並且限制國人前往非必要的旅遊，若從上述國家回台的國人，應全面篩檢，進行14天居家檢疫。

此外，侯友宜也建議中央這段時間不要再引進外籍移工，並限制移工出境。

侯友宜認為，如果傳染病防治法不足以因應現階段疫情，建請總統發布緊急命令。目前疫情擴散的速度已超過思考的速度，必須正面迎戰，一刻都不能等。

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