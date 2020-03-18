中和里長林綺芳昨晚已到檢疫旅館報到 家人：別再追殺她了

林綺芳昨天下機後被發現返家，再度引發爭議。（記者翁聿煌攝）

2020-03-18 09:15:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區瓦磘里長林綺芳，因為在全台防疫期間，10日仍揪團赴歐洲疫區旅遊，17日提前返台，仍遭到外界批評，林綺芳在機場致歉，並表示自己會到檢疫旅館接受隔離檢疫，但被媒體尾隨發現她搭車返家，再度引發爭議，林綺芳昨晚已前往檢疫旅館。

據林綺芳家人透露，林綺芳考量自己引發出國風波，而且從疫區返國，為避免引起社區和里民擔心，所以她昨天下午飛回桃園機場時，就已表達要去檢疫旅館接受隔離檢疫14天，但是與新北市民政局尚未聯繫完全，於是先要她返家等候，並非她想要回家。

昨天下午有媒體尾隨她的檢疫計程車回到中和住處，再補槍指她明明說要去檢疫旅館接受隔離，為何又偷偷溜回家？媒體的報導也引發部分居民擔心，認定她會造成社區感染，令林綺芳及家人備感壓力，林綺芳情緒崩潰，一度哭喊「那我不要活了！」

昨晚經民政局與林綺芳完成聯繫和相關手續，她昨晚搭車離家前往新北市位於郊區的檢疫旅館接受隔離檢疫，家人也希望外界不要再追殺她了。

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