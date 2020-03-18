武漢肺炎》傻眼！居家檢疫稱去旅館 里長林綺芳卻跑回家

新北市中和區瓦磘里長林綺芳（前排右），於武漢肺炎疫情在國外失控期間，仍繼續帶團赴西班牙、葡萄牙等地旅遊，她在17日下午3時許飛抵桃園機場，臉上戴著黑色口罩，拉著銀色登機箱和銀色手提包。（記者姚介修攝）

2020-03-18 00:38:48

〔即時新聞／綜合報導〕新北市中和區瓦磘里長林綺芳揪團前往西班牙、葡萄牙等地旅遊，正值歐洲武漢肺炎疫情急速蔓延，引發輿論撻伐。林綺芳17日下午3時返抵桃園機場，公開道歉後情緒潰堤，強調要居家檢疫14天，會自費前往防疫旅館，卻被里民撞見，她搭防疫計程車後並未前往防疫旅館，竟然先到里辦公處及住處，讓人傻眼。

林綺芳一行人17日下午返台後，在機場說明旅程沒進到疫區，也否認是為了1萬4千元補助才出國，她透露，進到葡萄牙境內後，得知西班牙被列為三級疫區，便選擇馬上返台，並做好防疫工作。然而，她說，返台後收到許多網友私訊謾罵，甚至有人叫她去死，泣訴自己和家人遭到網路霸凌。

林綺芳哽咽說，不知道自己做錯什麼，「沒有後悔，因為講後悔是推卸責任。」但她承認，在這時間出國是欠缺考慮，也提到自己知道需要居家檢疫14天，將會自費前往檢疫旅館。

綜合媒體報導，林綺芳從機場離開後，搭乘防疫計程車離去，但疑似為了想甩開媒體，不讓媒體知道防疫旅館地點，因此先返回中和住處，並強調「會再跟市府聯絡」。

里幹事林昱成受訪時說，一見到林綺芳回里辦公處，就馬上向她宣導防疫注意事項，並量額溫，還透露市長侯友宜有寫了一封感謝信給林綺芳。

但林綺芳住處對面的鄰居得知林綺芳未直接到防疫旅館，擔心又傻眼，無奈直呼：「政府都沒辦法（阻止她回家）了，我們能怎麼辦？」

有媒體問林綺芳何時去防疫旅館、里民擔心傳染等問題，她都未回應；里幹事林昱成也說不清楚林綺芳何時會前往檢疫旅館、在哪進行居家檢疫。

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林綺芳回到桃園機場接受採訪，記者們相當小心，自動退後，發展出「我們與里長的距離」。（記者姚介修攝）

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