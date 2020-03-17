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談新北隨機殺人案 韓國瑜：5種人不能原諒

韓國瑜今晚直播談到新北隨機殺人案，指稱有五種人不能原諒。（記者王榮祥翻攝）

韓國瑜今晚直播談到新北隨機殺人案，指稱有五種人不能原諒。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-17 22:20:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今（17日）晚再度透過臉書直播「韓暄泡茶趣」，分享對近日各項重大議題、市政的看法，他談到新北隨機殺人案時語帶沉重指出，安居若不好、樂業是虛的；他覺得，有「五種人」不能原諒，相信全國民眾也會唾棄。

至於哪五種人？韓國瑜說，第一種是強姦婦女、第二種是虐待兒童、第三種是酒後駕車、地四為販賣毒品、第五就是隨機殺人。

他說，「這位林姓善良男子，莫名奇妙被一刀殺死」，造成全國譁然，我們看問題很清楚，就是安居樂業四個字，安居放上面、樂業在下面。

他進一步指出，安居部分，人民要的不多，吃的安全、行的安全、住的安全、治安安全等， 樂業就是各行各業興旺，賺錢順利、做生意順利、工作順利，但安居做不好，樂業完全不存在，治安不好、甚麼都是假的。

所以這五種人不能原諒，相信全國民眾也會唾棄，沒有治安沒有一切，這次造成國人震撼的案件，希望檢調對惡意隨機殺人，往日無冤、近日無仇的案件，絕對不能原諒，相信很多民眾想法跟他一樣。

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