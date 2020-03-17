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菜市場配售口罩分僅限公有 新北私有市場攤商抱怨不公

新北市私有市場攤商、攤販集中區希望也能獲配售口罩。（記者陳心瑜攝）

新北市私有市場攤商、攤販集中區希望也能獲配售口罩。（記者陳心瑜攝）

2020-03-17 17:28:25

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府市場處日前向經濟部爭取口罩，配售給41座公有市場及5座夜市攤商，每攤每週6片，民營傳統市場攤商希望能比照辦理。新北市議員鄭宇恩表示，服務處近期就接獲許多攤商、消費者的反應，擔心民營傳統市場會因為缺乏口罩成為防疫缺口，希望新北市政府能積極爭取。新北市市場處長盛筱蓉回應，此為中央規定，未來若中央放寬標準，會配合爭取。

盛筱蓉表示，向經濟部爭取的口罩，第一波共2萬7千片已於3月7日配送至各市場及夜市，由於民營傳統市場、違法攤販集中區不符中央配售規定，攤販也缺乏自治單位以及造冊，現階段無法爭取口罩配售。

鄭宇恩指出，市場是民生重要地點，在防疫期間更是防堵社區感染的重要目標，市府為守護攤商自身及民眾健康安全，本應積極替攤商爭取足夠的防疫物資，像是淡水區的三友黃昏市場、三芝區福成宮前的菜市場，雖然不是公有市場，但都有統一的管理人或管委會，也應該被納入口罩配售對象。

鄭宇恩說，至於其他沒有管委會的攤販集中區，市府也應加強宣導業者落實衛生管理，畢竟病毒並不會分公有或民營、合法或非法，據了解，目前已經有其他縣市政府正積極向經濟部爭取民營傳統市場納入口罩配售機制，並獲得經濟部正面回應，希望新北市也能積極向中央爭取。

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