兩派人馬喬債亂鬥濺血 新北警鳴槍恫嚇逮13人偵辦

警方在現場查扣刀械及棍棒（記者吳昇儒翻攝）

2020-03-17 12:12:23

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名游姓男子因友人與周姓男子等人有債務糾紛，雙方今日凌晨3時許相約在瑞濱路上談判，卻一言不合拿出刀械互相攻擊。郭姓警員趕抵現場後，見10多人在場互毆，情緒激動，便對空鳴槍恫嚇，快打警力抵達後，將13人帶回偵辦，其中有兩人受傷，立刻請救護車送往醫院救治，幸無生命危險。全案將朝刑法150條聚眾鬥毆罪偵辦。

今日凌晨3時許，雙方人馬相約在瑞濱路上帶開山刀、高爾夫球桿等武器談判，卻發生爭執，在馬路上大吵起來。附近民眾擔心發生危險，趕緊通報110，請警方前往處理。

郭姓警員等人見現場有10多人，情緒激動，且已有人濺血受傷，立刻對空鳴槍，嚇得游男等人蹲在地上不敢亂動，警方快打部隊則迅速到場，將現場13人帶回偵辦。

30多歲潘姓男子被人用開山刀砍傷背部、膝蓋、鼻腔出血；另一名劉姓男子頭部則遭到割傷，警方即刻聯繫119將人送往基隆長庚醫院救治，無生命危險。

據悉，游姓男子一方約有6人、周姓男子則有7人，因為萬元賭債糾紛，雙方才會約在路邊談判；談判破裂後雙方互毆，周男的潘、劉姓友人則在過程中受傷。

瑞芳警分局指出，目前傷者仍在治療中，詳細原因仍待釐清，全案將朝刑法150條聚眾鬥毆罪偵辦，另因雙方均攜帶凶器將可加重二分之一刑責。

警方趕到現場壓制犯嫌（記者吳昇儒翻攝）

雙方約在馬路旁談判（記者吳昇儒翻攝）

警方將游男等人移送法辦（記者吳昇儒翻攝）

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