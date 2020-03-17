為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

兩派人馬喬債亂鬥濺血 新北警鳴槍恫嚇逮13人偵辦

警方在現場查扣刀械及棍棒（記者吳昇儒翻攝）

警方在現場查扣刀械及棍棒（記者吳昇儒翻攝）

2020-03-17 12:12:23

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名游姓男子因友人與周姓男子等人有債務糾紛，雙方今日凌晨3時許相約在瑞濱路上談判，卻一言不合拿出刀械互相攻擊。郭姓警員趕抵現場後，見10多人在場互毆，情緒激動，便對空鳴槍恫嚇，快打警力抵達後，將13人帶回偵辦，其中有兩人受傷，立刻請救護車送往醫院救治，幸無生命危險。全案將朝刑法150條聚眾鬥毆罪偵辦。

今日凌晨3時許，雙方人馬相約在瑞濱路上帶開山刀、高爾夫球桿等武器談判，卻發生爭執，在馬路上大吵起來。附近民眾擔心發生危險，趕緊通報110，請警方前往處理。

郭姓警員等人見現場有10多人，情緒激動，且已有人濺血受傷，立刻對空鳴槍，嚇得游男等人蹲在地上不敢亂動，警方快打部隊則迅速到場，將現場13人帶回偵辦。

30多歲潘姓男子被人用開山刀砍傷背部、膝蓋、鼻腔出血；另一名劉姓男子頭部則遭到割傷，警方即刻聯繫119將人送往基隆長庚醫院救治，無生命危險。

據悉，游姓男子一方約有6人、周姓男子則有7人，因為萬元賭債糾紛，雙方才會約在路邊談判；談判破裂後雙方互毆，周男的潘、劉姓友人則在過程中受傷。

瑞芳警分局指出，目前傷者仍在治療中，詳細原因仍待釐清，全案將朝刑法150條聚眾鬥毆罪偵辦，另因雙方均攜帶凶器將可加重二分之一刑責。

警方趕到現場壓制犯嫌（記者吳昇儒翻攝）

警方趕到現場壓制犯嫌（記者吳昇儒翻攝）

雙方約在馬路旁談判（記者吳昇儒翻攝）

雙方約在馬路旁談判（記者吳昇儒翻攝）

警方將游男等人移送法辦（記者吳昇儒翻攝）

警方將游男等人移送法辦（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台東46陣頭遶境 一堆鞭炮引發陣頭大亂鬥 2傷、10餘人就逮
2020-02-10 11:12

台東46陣頭遶境 一堆鞭炮引發陣頭大亂鬥 2傷、10餘人就逮
吃完薑母鴨群鬥 男子受傷險被拖走 幸遇警鳴2槍救人…
2019-12-02 12:34

吃完薑母鴨群鬥 男子受傷險被拖走 幸遇警鳴2槍救人…
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
警追查竊案遭賊衝撞 開12槍制止
2019-11-07 21:23

警追查竊案遭賊衝撞 開12槍制止

警攔查挨撞開槍制止擊中黑賓士 嫌犯棄車逃逸
2019-11-05 17:21

警攔查挨撞開槍制止擊中黑賓士 嫌犯棄車逃逸
新北市今日熱門
2020-03-14 09:34

隨機殺人畫面曝光！夫妻吵架無辜路人遭殃 背後遭猛刺倒地 影片

2020-03-15 05:30

悲傷父...拚10多年得獨子 就這麼走了

2020-03-16 21:29

武漢肺炎》還搭A380！中和里長率團遊歐照片曝光

2020-03-13 17:02

陳時中心疼「臉上都是口罩痕」護理師賴碧蓮為接武漢台人自願隔離14天

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播