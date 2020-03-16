武漢肺炎》還搭A380！中和里長率團遊歐照片曝光

新北市中和區里長林綺芳被爆料率里民3月10日同遊西班牙、葡萄牙，被外界質疑，團員討論後仍決定照計畫出發，回國還可領1.4萬元防疫隔離補助。圖為阿聯酋航空的空中巴士A380客機示意圖，與本文無關。（路透資料照）

2020-03-16 21:29:39

〔即時新聞／綜合報導〕新北市中和區1名國民黨籍里長被爆料在2019年12月邀集里民共同出遊西班牙、葡萄牙，如今雖然當地已是武漢肺炎疫情重災區，但團員經討論後仍決定按照原計畫在3月10日出發，引發外界質疑回國還可領1.4萬元防疫隔離補助；該名里長今在臉書PO文，透露他們搭乘的是空中巴士A380豪華客機，而且還「自動升級商務艙」。

新北市中和區瓦磘里長林綺芳去年12月透過LINE里民群組當揪團，據《ETtoday報導》，約有20名里民應邀參加，報名團費約7.3萬元，行程包含葡萄牙、西班牙，表定3月10日出發，雖然當地武漢肺炎疫情爆發，多數團員不想白花錢，決定按照原定時間出發。

本報記者稍早訪問中和區公所，所方表示，經過查證該旅遊團確實已經出國，家屬說明當時西班牙尚未被列入第3級警示國家。

中和區公所強調，林綺芳回台後會進行嚴格的居家檢疫，這段期間里內的大小事則由里幹事代理，同時，也會再次提醒，里長要做為表率，在疫情期間不要出國。

中央流行疫情指揮中心17日起，歐洲、西亞、中亞及北非共70個國家或地區旅遊警示提升到三級「警告（Warning）」，包含西班牙、葡萄牙在內；指揮官陳時中今日表示，國人若非必要前往旅遊疫情建議等級第三級國家或地區，政府已經說了很危險，國人仍要前往就是「明知故犯」，不會對此發放防疫個離補助，且若確診還會公布姓名。

外界質疑，林綺芳的出團時間為3月10日，他們每人恐怕還是能夠拿到1.4萬元的補助款，目前林綺芳臉書已經關閉，但她在3月11日張貼出遊照片的文章被網友存下，內容透露「難得的經驗，飛機上發文，A380真的不一樣，坐的舒服，1人1排，自動升級商務艙，快樂出遊，平安回家」，也宣稱「防疫工作全程做到。」

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林綺芳11日在臉書貼出開心出遊照片，還透露搭乘阿聯酋A380空中巴士。（圖取自PTT）

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