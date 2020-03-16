禁師生出國遭質疑無法源依據 新北教育局：依傳染病防治法

新北市禁止高中以下師生6月底前出國，特殊原因報教育局（教職員工）或報學校（學生）同意始得出國。（資料照，記者陳心瑜攝）

2020-03-16 17:55:18

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜今天開第一槍，宣布禁止高中職以下各級學校師生6月底前出國，有特殊理由才能個案准假，各縣市紛紛跟進，但也引起無法源依據質疑。新北市教育局表示，此公告依據傳染病防治法第37條、教師請假規則及新北市公私立國民中小學學生請假及出缺勤管理規定而定。

新北市政府教育局長張明文強調，師生避免出國以宣導為主，也相信家長為孩子健康會配合，而祭出德行評量、獎懲辦法懲罰執意出國學生，是最後、不得已作法。

教育局指出，新北市所屬各級公私立學校學生（含幼兒園）及學校教職員工自即日起至6月30日前應暫停出國，若有出國需求學生，如比賽等特殊原因，應先向就讀學校專案申請核准，教職員工應先報教育局備查。

張明文說，經特殊原因核准出國者，依中央流行疫情指揮中心指示，應落實加強手部及呼吸道衛生等個人防護措施，返國後應落實14日居家防疫假。

張明文說，14日居家防疫假，若從旅遊建議第三級警告國家返台，依規定須居家檢疫14天；新北另針對第二級、第一級國家返台，加強要求先在家中自主健康管理14天，線上學習，且不列入出缺席紀錄。

張明文說，由於中央已宣布，全球各國除了第三級警告、第二級警示國家，其他各國都被列為一級注意（Watch），也就是說，學生不管出國至哪一國，返台後都必須待在家中14天居家檢疫或者自主健康管理。

至於本學期共有清明連假、端午節兩個三天連續假期，學生若欲利用假期出國，並不需請假，是否成漏洞？張明文表示，教師會加強了解學生假日活動情形，予以勸導，相信家長和學生都會配合。

至於未經獲准仍執意出國學生祭出懲處，各校是否有統一標準？張明文強調，會先請學校加強宣導及充份與親師生溝通，這是最後手段，由各校視個案情況辦理。

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