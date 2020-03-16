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不在台北城！ 全台第一個自來水管頭成防疫最佳代言

有「小白宮」之稱的新北市定古蹟、前清淡水關稅務司官邸的花木之間，有一座日治時期留下的水管頭，全名為「郵筒型立式消火栓」。（記者陳心瑜攝）

有「小白宮」之稱的新北市定古蹟、前清淡水關稅務司官邸的花木之間，有一座日治時期留下的水管頭，全名為「郵筒型立式消火栓」。（記者陳心瑜攝）

2020-03-16 16:51:07

〔記者陳心瑜／新北報導〕有「小白宮」之稱的新北市定古蹟、前清淡水關稅務司官邸的花木之間，有一座日治時期留下的水管頭，全名為「郵筒型立式消火栓」，淡水古蹟博物館表示，全台最早有自來水的地方是日治時期於淡水鋪設的自來水道，除了家戶能夠申請，政府也在協興街（今重建街）、元吉街（今清水街）上，建立了多個公共水管頭，讓民眾免費取水，更兼具消防功能。

淡水古蹟博物館表示，小白宮外的郵筒型立式消火栓是日治時期唯一留下的水管頭，見證了台灣公共衛生的開端，長31公分，寬31公分，高88公分，底座則是8邊形，上面有圓筒形長管，並設有出水口與開關，整體造形類似郵筒，故稱為郵筒型立式消火栓。

淡水古蹟博物館說，日本政府因應台灣亞熱帶的氣候、改善衛生條件，在淡水鋪設了全台首座自來水道，超過百歲的水管頭，就像「防疫大使」，提醒來訪的遊客，勤洗手是防疫的不二法門。

淡水古蹟博物館長柏麗梅表示，目前古蹟群的防疫措施全面升級，位在滬水一方的積木共和國目前暫停開放，其它各館每日皆有專人定時清潔打掃，入館前需量額溫，溫度超過37.5度者不開放進館，入口處備有酒精供民眾消毒，進入古蹟參觀也建議戴口罩，防疫不「妨藝」。更多有關淡古相關訊息可上官方網站粉絲專頁或追蹤IG查詢。

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