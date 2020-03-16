整群黑面琵鷺過境新竹香山濕地 鳥友大飽眼福

鳥友照過來！頻危的鳥類黑面琵鷺最近在新竹香山濕地過境，壯觀景況吸引鳥友追逐及一飽眼福。（圖由市府提供）

2020-03-16 16:08:48

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市香山濕地復育有成，生態多樣性也增多，每每吸引過境水鳥駐足，這幾天，被列為瀕臨危險的鳥類黑面琵鷺卻陸續出現在香山濕地，3月初下起大雨，鳥友就在海山漁港附近觀察到整群黑面琵鷺22隻過境香山濕地，隔天放晴後繼續北返，這幾天黑面琵鷺小群集體北返隊伍陸續出現，吸引不少鳥友用大砲攝下過境風采。

市府產發處表示，身長70～80公分的黑面琵鷺是水鳥中的「大塊頭」，佇立在水鳥群裡非常突出，春天才能看到的黃色繁殖羽更是個人特色髮型，被風吹起時飄逸有型，辨識度極高。

產發處說，2019年「黑面琵鷺全球普查」同步調查結果有4463隻，在國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅皮書中，名列瀕危（Endangered），在全球關注保育下，比1998年普查結果613隻，數量確成長7倍多，過境台灣紀錄也屢創新高，由300多增加到2400多隻，台灣擁有全球超過半數的黑琵渡冬族群，是欣賞黑面琵鷺最佳地區。

而新竹市金城湖位在香山濕地北面，有海堤屏障，是非常好的避風港，又因為香山濕地經過紅樹林清除，復育魚蝦蟹貝類豐富，等於是替候鳥準備好的休憩場所和覓食佳境，每年都成為過境水鳥必訪的停留點。

現在到金城湖賞鳥除有乾淨的賞鳥平台，更可看到各種珍稀鳥類過境，可跟家人到金城湖探索鳥類奇景，探索生態。

鳥友照過來！頻危的鳥類黑面琵鷺最近在新竹香山濕地過境，壯觀景況吸引鳥友追逐及一飽眼福。（圖由市府提供）

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