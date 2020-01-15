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藥事服務獎最年輕得主 有感親人變故投入長照

吳秉珊獲選新北市歷屆藥事服務獎最年輕得主。（記者周湘芸攝）

吳秉珊獲選新北市歷屆藥事服務獎最年輕得主。（記者周湘芸攝）

2020-01-15 20:25:34

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市衛生局今天舉行第8屆藥事服務奬頒獎典禮，28歲的藥師吳秉珊去年畢業後，因爺爺、奶奶一週內相繼離世，深刻體會國內長照服務的需求，毅然辭去知名美商藥廠工作，成為新北市首位創立居家式長照機構的藥師，也是新北藥事服務獎最年輕得主。

第8屆藥事服務奬今天由副市長吳明機頒獎，其中，獲社區服務卓越獎者包括余貞秀、李有倫、吳秉珊、張瑄、邱明善；臨床服務傑出獎為吳書嫺、李宜汶、江柏宏、汪曉嵐、葉盈池；特殊貢獻獎個人獎為彭姿蓉、吳厚澤。吳明機表示，截至去年底，新北市有近1300家藥局、60家醫院，約4800名藥師及藥劑生，為用藥安全把關。

去年從台北醫學大學碩士畢業的吳秉珊表示，碩士口試完翌日奶奶便去世，爺爺也在奶奶逝世第4天離世，連串的親人變故，讓她深刻體會國內長期照顧需求龐大，認為藥師的工作不只是核藥、發藥，還有很多幫助病人的方式。

吳秉珊指出，家屬常認為安排長者入住機構是最省力的選擇，但最後一哩路常在醫院進出，不僅折磨病人、家屬，也讓國家醫療資源長期透支。去年畢業後便投入「長期照顧十年計畫2.0」，也創立新北市第一家由藥師經營的居家長照機構，透過深入居家訪視協助患有多重疾病長者專業的用藥整合性評估。

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