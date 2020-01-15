侯友宜親自領軍 爭論23年淡北道路環評案叩關成功

淡北道路示意圖。（新北市政府提供）

2020-01-15 17:39:43

〔記者羅綺／台北報導〕爭論23年的淡北道路案，歷經兩次環評大會審查退回初審小組，今日新北市長侯友宜親自領軍叩關環評，經歷逾2小時的審查後，會議主席、環保署長張子敬宣布全案通過。

淡北道路為南北走向，全長約5.45公里，預定路線北起台2線與台2乙線交會點附近（登輝大道與中正東路交叉路口），南迄台2線與大度路交會點附近（台北市大度路與立德路口東側），路線沿台2線、捷運淡水線與淡水河右岸間路廊規劃。但因牽涉大眾運輸運量評估、民眾生活環境、文化景觀、生態等衝擊，23年來爭論不休。

開發單位表示，淡北道路自淡水區中正東路與淡金路交叉口起至台北市立德路口止，為降低環境衝擊，僅有和淡海輕軌共構部分及跨越關渡大橋等2處採高架設計，其餘都是平面雙向4線道；隨著淡海輕軌通車、淡江大橋開工，淡北道路興建案通過，解決淡水交通問題的三個重要方案健全後，將對淡水發展有莫大助益。

但本案遭濮大威、賀陳旦、林志盈、鍾慧諭、李克聰等前任台北市交通局長、交通學者以及國土規劃、都市計畫、建築專業學者出面連署反對。

濮大威指出，淡北道路最大的問題是「先射箭再畫靶」，沒有做整體交通運輸規劃，且此案對當地生態衝擊過大，竹圍居民將損失3個大安森林公園的綠地，以交通專業觀點，該案有更好的解決方案。

交通安全協會理事吳祥瑀也表示，國外的研究顯示，若因為道路壅塞而闢建新道路，新闢道路將會吸引更多車輛，最終導致新闢道路同樣面臨壅塞情況。新北市府雖表示淡江大橋、淡北道路均完工後，僅會增加8％車流，但若加總聯外道路數據，卻恐增加75％。

不過新北市議員陳偉杰、蔡錦賢及多名淡水民眾均表示，淡水地區塞車問題嚴重，曾數次發生救災、救命不及的事件，因此興建淡北道路是當地居民共同的心聲。

環委綜合各方意見後，決議要求開發單位於報告書中納入「營運階段納入每季1次鳥擊調查作業」、「生態除污池管理策略納入綜合管理計畫」及「補植計畫之植栽樹種及數量」，開發單位新北市政府新建工程處也表示將遵照辦理，最終全案審查通過。

會後侯友宜表示，淡北道路不但可以紓解台2線交通問題，也打通淡水、關渡地區緊急醫療急難救災運輸的「救命道路」，消除當地民眾長久以來的塞車惡夢。

今天包括綠色公民行動聯盟、交通安全協會、環境法律人協會到場反對，質疑本屆環評委員中並無交通學者，將對環委組成的正當性以及生態爭議提起訴訟。濮大威則建議市府須將大眾運輸納入計劃中，並呼籲中央建立跨行政區的交通規劃制度。

全案於1996年開始規劃，當時採高架設計，2000年被環評大會駁回；2008年7月台北縣政府宣布繼續推動，但改為沿河平面道路，2011年6月環保署有條件通過環評，但環團認為沒有完整評估對紅樹林生態衝擊提出行政訴訟，2013年9月台北高等行政法院撤銷環評結論及環保署訴願決定。

2015年新北市政府重新送審，並自願進入嚴謹的二階環評審查，2019年3月13日進入環評大會審查，委員要求補件再審，5月8日再排審查，當天正反意見僵持不下，最後不記名投票，支持5票、反對5票，決定再排一次審查。今天通過環評之後，全案走完環評程序，歷經23年的環評爭論，畫下句點。

新北市長侯友宜親自領軍，淡北道路案環評叩關成功。（記者羅綺攝）

侯友宜表示，對環評委員提出的要求，未來市府將會加以督促，維護將對環境及生態的傷害降到最低。 （記者羅綺攝）

淡北道路路線示意圖。（新北市政府提供）

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