全身健檢怎麼選？ 魔鬼藏在不起眼細節

賴和賢表示，最基本的檢查項目扮演重要角色。（圖由恩主公醫院提供）

2020-01-15 16:54:44

〔記者邱書昱／新北報導〕隨著民眾對於身體健康更加重視，不少人會每年安排一次全身健康檢查，但是這麼多健檢項目該如何選？恩主公醫院健康管理中心顧問賴和賢表示，最基本的檢查項目扮演重要角色，若疾病沒有即早治療會造成心臟肥大、腦中風、心肌梗塞等「越不起眼的項目，背後都藏著魔鬼」。

賴和賢表示，在檢查項目的選擇上可依照不同的條件，像是年齡、性別、有無家族病史、生活環境、生活習慣等，可向診所健檢中心或醫院健康管理中心的團隊諮詢，找出適合自己的檢查項目，其中高盛行率、常見疾病越需要檢查，而多數癌症可透過檢查儀器提早發現病灶。

至於是否需要高階影像儀器檢查？賴和賢說，主要差別在於影像清晰度，高階影像檢查儀器具備優異的解剖定位功能，可以更精確地找出病變所在，以腹部超音波來說，對於肝癌的偵測率必須搭配血清指標胎兒指數（AFP），才能有效提高。

賴和賢說，每個人所適合健檢週期是評估出來的，像是肝癌高風險族群B、C肝帶原者，因惡性肝腫瘤倍增時間較短建議每半年檢查一次腹部超音波，以及治療中的血脂肪或血糖，建議每3個月要追蹤一次。

賴和賢也說，健康檢查只是篩檢工具，健檢範圍是有限的，但疾病千變萬化並非單靠健檢就會現形，仍需民眾的疾病史、醫師問診、進一步侵入性檢查才能得到真正的答案，有症狀時要先就醫而非做全身健檢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法