小心！皮膚白、身上逾50顆痣 皮膚癌高風險群

斑點周圍不對稱、不規則恐是皮膚癌的高危險因子。（圖由輔大醫院提供）

2020-01-15 16:09:28

〔記者周湘芸／新北報導〕冬季陽光照射感受雖然不較夏季強烈，但陽光中的UVA在冬天並沒有因此減弱，輔大醫院整形外科醫師翁日升指出，皮膚白、身上有50顆痣以上的民眾要特別留意皮膚癌帶來的長期傷害，其中，黑色素細胞癌雖然只佔台灣皮膚癌4到7%，但普遍分布在各年齡層，死亡率高達8成。

翁日升表示，皮膚癌是皮膚真皮層內的血管、神經、汗腺、毛囊及皮脂腺，因為化學物質、外傷、穿透的紫外線、輻射線等因素而異常增生產生癌化現象，一般可依照癌細胞來源分為不同種類，常見3種分別為基底細胞癌、扁平細胞癌、黑色素細胞癌。前2種好發群族為較年長，且長期曝曬陽光者。黑色素細胞癌則分布在不同年齡，且容易轉移、惡性度高、對化學治療及放射治療的反應有限，因此死亡率極高。

翁日升指出，演變成皮膚癌的高危險因子包括皮膚上斑點、痣的病變、全身有超過50顆痣、免疫力差者、褥瘡演變皮膚潰爛及變化、有皮膚癌家族病史、皮膚較白、20歲以下曾曬傷到起水泡的病史等。民眾可以4大方式自我檢測，包括斑點周圍不對稱、斑點邊緣不規則、斑點顏色不單一、斑點直徑大於6毫米。

翁日升說明，皮膚癌大多是透過外科手術切除治療並化驗，只有少數早期發現會用保守冷凍治療或雷射方式。手術除了切除組織外，也可以透過切片化驗得知侵犯深度，決定皮膚癌存活率。

翁日升表示，人的皮膚上多少會有斑點或黑痣，大部分都是良性的，但是有極少數的病灶會演變成皮膚癌。提醒民眾，冬天的陽光雖然感受上相對較弱，但UVA並沒有大幅減弱，無論四季仍應做好防曬工作。

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