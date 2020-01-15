硬上酒店小姐還怪她亂動害保險套脫落 惡男判刑3年6月

李男性侵酒店小姐，還怪她亂動導致保險套脫落，法院審理後判他3年6個月徒刑。圖為示意圖。（資料照）

2020-01-15 14:11:31

〔記者王定傳／新北報導〕2018年間，23歲李姓男子把酒店小姐小奈（化名）拐回住處，出言恫稱：「不要以為我不敢打你」，隨即伸出狼爪強行性侵，過程中，他還怪罪小奈亂動導致保險套脫落，被害者不甘受辱氣憤提告，新北地院審理後依強制性交罪，判李男3年6個月徒刑，可上訴。

檢警調查，2018年5月7日凌晨，李男以買鐘點方式，把酒醉的小奈帶出酒店，先到夜市吃宵夜，再以時間還沒到，把小奈拐回住處後，隨即撲上來試圖親吻，並將她甩到床上，出言恫稱：「不要以為我不敢打你」強行性侵，過程中，李男怪罪小奈亂動導致保險套脫落。

小奈遭性侵後，急忙想離開李男住處，卻遭對方恐嚇：「妳覺得妳走得出去這個門嗎？」小奈為了安撫李男，只好說「你先讓我走，有空可以再看電影、吃飯，那加個LINE好嗎？」才得以脫身。

她下樓後隨即打電話向經紀人哭訴，並報警處理，再傳訊怒斥李男：「你硬要發生關係，我一直在哭說不要的時候，你也沒要停下來的意思」等語，李男趕緊致歉「對不起」、「拍謝，嚇到妳了」。

但上了法院，李男卻推得一乾二淨，辯稱是妳情我願，不過，被害者指證歷歷，監視器又拍下小奈進入李男住處前，明顯酒醉，離開時慌張不已，加上有致歉簡訊、驗傷單為證，合議庭因此判定有罪。

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