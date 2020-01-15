太逼真！土城精品商場消防演練 嚇壞鄰居
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城日月光廣場為一擁有高樓、賣場與影城的住商混合大樓，新北市消防局預期過年湧入大批人潮，消防局第五大隊今天與日月光廣場業者合辦消防演練、也驗證業者自衛消防編組的熟悉度，在模擬的大火情境中，透過員工初期滅火，搭配消防局人員以雲梯車高空射水，或進入地下室火場救人，更以紅綠黃等色墊區分大量傷病患者傷勢，由於演練太逼真，附近社區民眾一度真以為火警，引發一場虛驚。
「火警火警，地下室傳出火警，趕緊逃生」新北市上百名消防、義消今天上午齊聚日月光廣場，與日月光廣場員工合辦大型火災搶救及疏散演練，狀況模擬賣場、影城發生火警，員工自衛消防編組初期滅火無效，消防員趕到以雲梯車、衝入火場救人，消防救護人員在場成立救護站，以色墊為傷者檢傷，演習逼真。
其中不但讓日月光員工體驗初期疏散、滅火，同時也讓融合消防人員救災行動、人命救助、傷患緊急救護等項目，提升住商混合場所遭遇突發事故或緊急狀況時的應變能力，將對民眾影響降到最低。
新北市消防局第五大隊長林永東說，希望透過演習，讓業者更重視自衛消防編組應變能力及防火管理安全觀念，並希望透過搶救演練及考核方式，讓消防弟兄熟悉高危險場所消防搶救設施與佈署運用能力，提升消防員救災應變能力，為公安全嚴守把關。