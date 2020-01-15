太逼真！土城精品商場消防演練 嚇壞鄰居

新北市消防局第五大隊今天在土城日月光廣場舉辦大型火災搶救及疏散演練，狀況模擬賣場、影城發生火警，上百位消防、員工參與演習。（記者吳仁捷翻攝）

2020-01-15 11:47:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城日月光廣場為一擁有高樓、賣場與影城的住商混合大樓，新北市消防局預期過年湧入大批人潮，消防局第五大隊今天與日月光廣場業者合辦消防演練、也驗證業者自衛消防編組的熟悉度，在模擬的大火情境中，透過員工初期滅火，搭配消防局人員以雲梯車高空射水，或進入地下室火場救人，更以紅綠黃等色墊區分大量傷病患者傷勢，由於演練太逼真，附近社區民眾一度真以為火警，引發一場虛驚。

「火警火警，地下室傳出火警，趕緊逃生」新北市上百名消防、義消今天上午齊聚日月光廣場，與日月光廣場員工合辦大型火災搶救及疏散演練，狀況模擬賣場、影城發生火警，員工自衛消防編組初期滅火無效，消防員趕到以雲梯車、衝入火場救人，消防救護人員在場成立救護站，以色墊為傷者檢傷，演習逼真。

其中不但讓日月光員工體驗初期疏散、滅火，同時也讓融合消防人員救災行動、人命救助、傷患緊急救護等項目，提升住商混合場所遭遇突發事故或緊急狀況時的應變能力，將對民眾影響降到最低。

新北市消防局第五大隊長林永東說，希望透過演習，讓業者更重視自衛消防編組應變能力及防火管理安全觀念，並希望透過搶救演練及考核方式，讓消防弟兄熟悉高危險場所消防搶救設施與佈署運用能力，提升消防員救災應變能力，為公安全嚴守把關。

新北市消防局第五大隊今天在土城日月光廣場舉辦大型火災搶救及疏散演練，狀況模擬賣場、影城發生火警，上百位消防、員工參與演習。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局第五大隊今天在土城日月光廣場舉辦大型火災搶救及疏散演練，狀況模擬賣場、影城發生火警，上百位消防、員工參與演習。（記者吳仁捷翻攝）

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