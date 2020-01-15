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老阿嬤找女兒迷路挨餓受凍 新北婦幼女警餵熱食助返家

84歲江姓老阿嬤（左2）在新北中和街頭迷路、挨餓受凍，新北市婦幼隊女警主動關心、餵熱食，聯繫上阿嬤孫子（右3）接老阿嬤回家，家屬再三感謝。（記者吳仁捷翻攝）

84歲江姓老阿嬤（左2）在新北中和街頭迷路、挨餓受凍，新北市婦幼隊女警主動關心、餵熱食，聯繫上阿嬤孫子（右3）接老阿嬤回家，家屬再三感謝。（記者吳仁捷翻攝）

2020-01-15 11:18:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市84歲老阿嬤行動不便，流連中和人車密集的街頭，新北市警察局婦幼警察隊女警巡邏途經，發現老阿嬤神色驚慌徘徊路口，女警們擔心她安危上前關心，得知衣著單薄的老阿嬤迷路受凍還挨餓，連忙帶她回隊部，還親手餵她熱食、熱湯果腹，因老阿嬤說不出女兒家在哪，警方以人臉辨識系統，比對出江姓老阿嬤的女兒住處，聯繫上孫子後，讓祖孫開心在警局團聚，更對警方善心再三感謝。

新北市婦幼警察隊警員楊佳潔、吳愉齡、林映岑，選舉後巡邏途經中和員山、中正路口，發現一名老阿嬤神色驚慌遊走路口，主動上前關心、一問之下得知老阿嬤搭計程車到中和找女兒，忘了地址及女兒聯絡電話，只好在外流連，因當時適逢中餐時段，女警擔心老阿嬤在外挨凍受餓，主動帶老阿嬤回駐地，提供熱湯、便當，還幫忙餵食。

由於老阿嬤說不出女兒地址，員警以M-police「即時相片比對系統」將婦人臉部局部拍照、比對身分後，確認老婦人姓江，及其女兒姓名、地址，順利聯繫上她的孫子接她回家；老阿嬤孫子到場後，透露外婆高齡84歲，還好警方積極、熱心協助，讓外婆不至於遭遇難以預料危害，家屬們感激不已。

新北警方呼籲，民眾家中如有年長老者，除應不定時幫忙拍照（包括常穿之衣著、特徵等）、注意其可能活動範圍外，也可向新北市政府社會局登錄、申請「預防走失愛心手鍊」，增加長者走失時被尋獲機率。

84歲江姓老阿嬤（左）在新北中和街頭迷路、挨餓受凍，新北市婦幼隊女警主動關心，帶她回隊部餵她熱食。（記者吳仁捷翻攝）

84歲江姓老阿嬤（左）在新北中和街頭迷路、挨餓受凍，新北市婦幼隊女警主動關心，帶她回隊部餵她熱食。（記者吳仁捷翻攝）

84歲江姓老阿嬤（右）在新北中和街頭迷路、挨餓受凍，新北市婦幼隊女警主動關心、帶她回隊部餵熱食。（記者吳仁捷翻攝）

84歲江姓老阿嬤（右）在新北中和街頭迷路、挨餓受凍，新北市婦幼隊女警主動關心、帶她回隊部餵熱食。（記者吳仁捷翻攝）

84歲江姓老阿嬤（左2）在新北中和街頭迷路、挨餓受凍，新北市婦幼隊女警主動關心、餵她熱食。（記者吳仁捷翻攝）

84歲江姓老阿嬤（左2）在新北中和街頭迷路、挨餓受凍，新北市婦幼隊女警主動關心、餵她熱食。（記者吳仁捷翻攝）

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