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淡海輕軌行動支付上線 打造無現金場域

淡海輕軌行動支付上線，新北市府副市長陳純敬表示，未來可以運用到更廣的運輸範圍。（記者何玉華攝）

淡海輕軌行動支付上線，新北市府副市長陳純敬表示，未來可以運用到更廣的運輸範圍。（記者何玉華攝）

2020-01-15 10:57:01

〔記者何玉華／新北報導〕新北捷運公司今（15）日辦理淡海輕軌行動支付上線記者會，新北市副市長陳純敬表示，新的1年，淡海輕軌將朝智慧運輸的方向邁進，行動支付今（15）日起正式上線，即日起至2月14日前，民眾可使用Line Pay Money跟MasterCard信用卡（包含綁定Apple Pay、Google Pay與 Samsung Pay等）免費搭乘淡海輕軌，使用行動支付搭輕軌到家樂福、美麗新商城還享有折扣優惠，也歡迎民眾在春節期間多加使用。

新北捷運公司董事長陳建宇表示，淡海輕軌是雙北地區第一個在大眾運輸軌道系統導入行動支付的場域，更以公共運輸結合週邊商圈不斷點智慧生活圈為藍圖，規劃成為台灣第一個無現金場域。

除此之外，淡海輕軌行動支付系統可辨識民眾是否搭乘輕軌，秉持「搭輕軌享優惠」的原則，讓民眾搭完輕軌之後再去周邊商家消費享有優惠，是全台第一個整合交通運具及商家的行動支付，第一階段提供輕軌沿線包括家樂福及美麗新商圈等店家優惠折扣，後續更將陸續擴增合作店家。

陳建宇說，後續系統更提供跨運具系統串接介面，未來不僅是在輕軌上可使用，更加將觸角延伸至公車上，讓民眾不須藉由電子票證或現金，利用手機即可無縫轉乘。即日起自2月14日前，為推廣行動支付使用，淡海輕軌提供MasterCard信用卡（包含綁定Apple Pay、Google Pay與 Samsung Pay等）及LINE Pay Money使用者，為期1個月淡海輕軌票價免費回饋。

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