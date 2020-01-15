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無名氏再捐新北2千萬 10年累計1.9億善款

無名氏今年再度捐贈2000萬元善款給新北市政府，累計10年來高達1.9億元善款。（記者賴筱桐攝）

無名氏今年再度捐贈2000萬元善款給新北市政府，累計10年來高達1.9億元善款。（記者賴筱桐攝）

2020-01-15 09:14:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕每到農曆春節前夕，總有一位默默做公益的善心人士，以「無名氏」的名義捐贈善款給新北市政府，連續10年來從不間斷，今年依舊發揮愛心，再度捐贈2000萬元善款給「新北好日子愛心大平台」。累計10年來「無名氏」捐款高達1億9000萬元，授協助市府推動各項福利方案，共嘉惠超過60萬名老人、兒少、婦女、新住民及身心障礙者等弱勢族群。

新北市長侯友宜今天在市政會議宣布這項喜訊，他說，一次起心動念行善容易，但要堅持10年不變的善心和信念難能可貴，這位「無名氏」因為10年前中國商人陳光標來台高調行善事件，決定捐出1000萬元讓市府幫助弱勢，第2年加碼到2000萬元，隨後每年都2000萬元，如此維持10年不變的愛心，非常令人敬佩。

社會局長張錦麗說，無名氏今年捐贈2000萬元支票時，附上一張簡單的聲明，強調「關懷弱勢是一場不能中斷的愛心接力馬拉松」，他也感謝侯友宜及市府團隊妥善運用善款，做出許多好成果，像是敬老眼鏡、老人固齒塗氟計畫、幸福保衛站、好日子愛心大平台等。

侯友宜表示，今年的2000萬元善款將持續推動敬老眼鏡、長春固齒塗氟計畫、高照顧負荷家庭緊急安心喘息服務、社區智慧照顧計畫及新北學霸-建教合作圓夢獎助方案等，讓「無名氏」滿滿的愛心，充分發揮最大效益。

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