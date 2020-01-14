紓解淡水通勤噩夢 侯友宜將率隊爭取淡北道路過環評

淡北道路示意圖。（新北市政府工務局提供）

2020-01-14 15:50:02

〔記者陳心瑜／新北報導〕爭議20多年的「淡水河北側沿河平面道路工程」（簡稱淡北道路），第二階環評審查會議（369次）將於明天下午一點半在環保署召開，新北市長侯友宜更將親自率隊前往說明、爭取。「支持淡北道路聯盟」發起人張連榮也號召淡水人，於下午1點在環保署外集結聲援，提出淡北道路能打通竹圍路廊瓶頸、淡北道路不會影響親水環境、淡北道路優先發展大眾運輸等三點聲明。

新北市政府新建工程處長祝惠美說，針對台北市政府的交通影響疑慮，新北市已提出充分分析，台北市政府也已於12月初發文回應，認為新北已完整說明，「台北市已經沒有疑慮」。

張連榮說，希望環評委員能了解淡水人的苦衷，聽聽地方的心聲，儘速通過環評審查，勿再以似是而非的理由一再阻撓，讓淡水能有一條安全回家的路。

張連榮呼籲環評委員秉持專業，在環境永續與便民交通建設間取得平衡。

新北市議員陳偉杰說，他將主持大會前記者會，新北市議員蔡錦賢、鄭戴麗香、淡水區里長聯誼會會長邱美津、新北市第一選區立法委員當選人洪孟楷也到場聲援，盼環評委員聽見地方聲音。

歷經多次審查的淡北道路第二階段環評案，去年9月25日舉行的專案小組第4次初審會議中建議通過，專案小組也要求新北市政府持續和台北市政府協調。

祝惠美說，淡北道路全長5.45公里，自淡水區中正東路與淡金路交叉口起至台北市立德路口止，為降低環境衝擊，僅有和淡海輕軌共構部分及跨越關渡大橋等2處採高架設計，其餘都是平面雙向4線道。

陳偉杰說，新北市已經充分回應台北市政府對於交通的疑慮，二階環評應趕快通過，不能再拖延。

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