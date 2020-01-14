海巡春節威力掃蕩誓師 重點防堵豬瘟、槍毒、走私等中國威脅

海巡署長陳國恩今天在北區海巡基地舉辦台澎金馬春節威力掃蕩誓師，宣示海巡護衛海域，春節期間查緝中國越界漁船、走私、防堵非洲豬瘟不鬆懈的決心；圖為陳國恩校閱執勤單位。（記者吳仁捷攝）

2020-01-14 13:04:12

〔記者吳仁捷／新北報導〕海巡署今天展開全國春節威力掃盪，維護春節重點期間國境安全及杜絕不法，今天在艦隊分署北部地區機動海巡隊進行誓師；海巡署長陳國恩說，海巡在台灣最前線，目前重點任務來自防堵中國、鄰國越界捕魚、防堵非洲豬瘟防疫、槍毒、走私等中國威脅，尤其去年查獲破天荒的9噸毒品，驅離1400艘、查扣99艘越界捕漁，尤其年關將近，進入農漁產等走私高峰期，海巡署將嚴加把關，避免非洲豬瘟入侵台灣。

海巡署於今天上午11時起執行今年度春節重點期間擴大威力掃蕩工作，海巡署長陳國恩到台北港海巡基地主持誓師大會，現場動員包括北部分署岸巡隊、艦隊分署海巡隊、偵防分署查緝隊及特勤隊等單位，包括3000噸級的宜蘭艦、北部分署岸巡隊、無人機、海巡偵搜犬區隊近200人在陳國恩校閱後，立即出動查緝不法。

陳國恩說，年節民生物資需求增加，走私猖獗，為杜絕不法，海巡署近年陸續建置無人機、紅外線熱影像等裝備，靈活運用於掃蕩勤務，強化查緝效能，另正值非洲豬瘟、武漢肺炎肆虐，春節期間出入境旅客眾多，海巡署去年也成立海巡偵搜犬區隊，重點期間投入港口安檢勤務，偵緝及防疫工作注入新能量，彰顯海巡署強力打擊不法及防堵境外疫情入侵決心。

海巡艦隊分署長謝慶欽、北部地區機動海巡隊長徐漢慶說，威力掃蕩在台灣本島及金、馬、澎外離島等地區同步實施擴大威力掃蕩，結合陸、海、空勤務能量，強化台灣海域及邊境防護效能，海巡署春節重點期間24小時不打烊，各海巡單位對於查緝走私及各項防疫工作等任務絕不鬆懈，對於中國漁船、抽（運）砂船越界作業行為，仍會嚴正執法不打折扣，也對海巡同仁春節堅守崗位的辛勞給予慰勉、肯定，做好藍色國土守護者的角色，讓民眾安心過好年。

海巡署長陳國恩今天在北區海巡基地舉辦台澎金馬春節威力掃蕩誓師，宣示海巡護衛海域，春節期間查緝中國越界漁船、走私、防堵非洲豬瘟不鬆懈的決心；包括海巡偵搜犬區隊也出動執勤。（記者吳仁捷攝）

海巡署長陳國恩今天在北區海巡基地舉辦台澎金馬春節威力掃蕩誓師，宣示海巡護衛海域，春節期間查緝中國越界漁船、走私、防堵非洲豬瘟不鬆懈的決心；包括3000噸級的宜蘭艦也出動到彭佳嶼等北部海域執勤。（記者吳仁捷攝）

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