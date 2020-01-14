腎上腺腫瘤引發高血壓 單孔後腹腔鏡手術恢復快

蔡曜州提醒，患有高血壓的民眾服用控制藥物卻無法好轉，應該進一步就醫。（圖由慈濟醫院提供）

2020-01-14 11:01:33

〔記者邱書昱／新北報導〕患有嚴重高血壓的60歲吳先生，長期在醫學中心就醫服藥，但血壓始終無法控制，他到台北慈濟醫院就醫，新陳代謝科醫師以核磁共振發現其腎上腺腫瘤，於是微創中心主任蔡曜州運用「單孔後腹腔鏡腎上腺切除手術」，微創取出單側腎上腺，術後恢復良好傷口美觀，且血壓在服藥控制下正常、穩定，定期於門診追蹤。

蔡曜州說明，高血壓分為「原發性高血壓」跟「續發性高血壓」，前者多以年紀、血管硬化、壓力、肥胖等原因導致，需要終身服藥，而後者通常是特定疾病，像是腎上腺腫瘤、腎動脈狹窄、先天性動脈血管疾病，大部分可透過手術治療。

蔡曜州以腎上腺腫瘤造成的高血壓為例，他說，傳統開腹手術都是在患者肋骨下方切開10多公分傷口，取出腫瘤，近年來則是以腹腔鏡手術在前腹腔或後腹腔以微創切口即可執行，不過前腹腔需要在腹部打3至4個小洞，但是新技術後腹腔僅需要1打個小孔。

蔡曜州說，後腹腔的難度在於其沒有自然空腔，所有器官及組織皆緊密結合，必須使用器械將器官與組織逐步撥開進行手術空間，研發的「單孔套筒」器械，手術時僅需從後腹腔切開一個2.5到3公分的小孔，所有器械皆由此孔洞進出，雖然提升了手術難度，但術後傷口更為美觀，疼痛感也大幅降低，病人恢復迅速。

蔡曜州表示，透過單孔後腹腔鏡治療腎上腺腫瘤引起的高血壓，約9成病患在術後可將血壓值控制在正常範圍內，而約有6成病患的高血壓可被完全治癒，無需再服用血壓藥。

蔡曜州也提醒患有高血壓的民眾，在服用控制藥物後，卻遲遲不見好轉，應進一步就醫，確認是否為腎上腺異常，以便及早治療。

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