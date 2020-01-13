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被拱擔任藍營共主 侯友宜：扮演好自己角色

新北市長侯友宜表示，現階段要面對市政、大建設要全力以赴。（記者邱書昱攝）

新北市長侯友宜表示，現階段要面對市政、大建設要全力以赴。（記者邱書昱攝）

2020-01-13 16:19:18

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨在2020年大選慘敗，黨內拋出不同聲音，也有人力拱新北市長侯友宜擔任黨主席帶領國民黨。對此，侯友宜今天受訪時強調，現階段是要面對市政、大建設要全力以赴；選完難免會有陣痛期，只要齊心解決、知道問題在哪，把自己的角色扮演好，就是重要本分。

侯友宜認為，現在他要做的就是「做事、做事再做事」，選舉告一段落不管是黨務、很多工作都要齊心往前走；大家齊心齊力解決、知道問題所在，就沒有問題。

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