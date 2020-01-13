國道小隊長選舉日支援 被同事發現猝死寢室

戴姓小隊長猝死前在辦公室的最後身影。（記者王宣晴翻攝）

2020-01-13 14:24:15

〔記者王宣晴／新北報導〕國道公路警察局泰山分隊小隊長戴明安選舉日當天執行選舉留守勤務，晚間10時許被同事發現倒臥在寢室床上，已失去呼吸心跳，送醫急救2小時後宣告不治，檢警介入調查，確認勤務時間並未超時，相驗遺體後初步研判疑為心臟疾病發身亡，將遺體發還，國道警方昨日也列隊致敬，盼戴員一路好走。

據悉，48歲的戴明安市警專137期畢業，從警30年，2年前到任國道公路警察局第一大隊泰山分隊小隊長，戴員工作表現優良，共有947支嘉獎，記功5次，原本預定本月15日要調職回台南老家，照顧年邁父母。沒想到卻發生憾事。

本月11日，戴員從上午6時起至隔日凌晨12時執行選舉留守勤務，其中上午6時至中午12時安排巡邏，後續則安排備勤，都在辦公室待命，晚間戴員進到寢室休息。

晚間10時，同事們準備簽出時，見戴姓小隊長並未簽出，前往寢室提醒，不料卻發現戴姓小隊長倒在寢室床上失去生命跡象，趕緊駕駛巡邏車將他送往林口長庚醫院急救，但搶救2小時，戴員仍不治身亡。

檢警相驗遺體，排出外力介入，初步研判疑為心肌梗塞病發身亡，並調查出勤班表，確認並無過勞問題，將遺體發還家屬，國道警方昨日也列隊向戴姓小隊長致敬，盼他一路好走，並協助戴員家屬處理後事，將全力爭取戴員撫卹權益。

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