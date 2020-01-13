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新北春聯「家金鼠喜」 侯友宜台語教學「厝真舒適」

新北市政府今天舉行「新北過好年」記者會。（記者賴筱桐攝）

新北市政府今天舉行「新北過好年」記者會。（記者賴筱桐攝）

2020-01-13 13:46:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天公布春聯及福袋樣式，以「家金鼠喜」為主題，設計國台語雙語春聯，市長侯友宜教民眾念台語，取其諧音可念成「厝，真舒適」，或「這裡，真舒適」，富含寓意及趣味性，代表新北市安居樂業的好日子。因應農曆春節，市府各局處推出應景活動，包括年貨大街、文化走春等，歡迎闔家參與。

侯友宜指出，春聯的鼠字以傳統文化代表「送福」的松鼠手捧元寶構成，象徵金元寶送到家，生動討喜；福袋延續「家金鼠喜」的設計主軸，外觀為金色松鼠，卡片正面有可愛的6隻松鼠一家，背面則是2隻黃金松鼠捧著10元硬幣，祝福民眾2020年財富豐收，好日子「鼠」不完。

文化局長龔雅雯表示，2020年文化走春活動推出網路占卜遊戲，線上測出今年五大運勢，並提供提升運氣的方法，參加者有機會獲得博物館設計的春節8款紅包袋及便利商店電子禮券等獎品。此外，春節期間民眾走訪全市9間博物館與林本源園邸，現場掃描QRcode上傳新春福照，就送限量紅包袋，還有機會抽中iphone11、ipad等大獎。

秘書處長饒慶鈺表示，市府1樓大廳設置1隻可愛摺紙造型的金色松鼠，手上抱著「安居樂業」金幣，由人偶與房屋積木組成的幸福迷你城市。即日起至17日每天下午2點至5點，邀請9位書法名家現場揮毫，並推出抽籤祈福活動。

經濟發展局局長何怡明說，「來趣新北旺大街」活動將於1月17日至19日在市民廣場登場，邀集年貨、伴手禮、節慶用品等百家攤商共襄盛舉，每天限定商品下殺5折起，消費滿1000元有機會獲得Dyson吸塵器等家電，消費滿5000元的前10位民眾可獲得新北飯店推出的年菜，現場提供宅配到府、電商訂購、多元支付等服務，並發送中和烘爐地土地公廟錢母與可愛的金鼠御守。

新北市政府製作的新年福袋。（記者賴筱桐攝）

新北市政府製作的新年福袋。（記者賴筱桐攝）

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