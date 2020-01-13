接任國民黨主席呼聲高 侯友宜：先冷靜思考面對問題

新北市長侯友宜被點名接任國民黨主席呼聲高。（記者賴筱桐攝）

2020-01-13 12:01:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕2020總統及立委大選國民黨全面潰敗，黨內興起檢討聲浪，黨主席吳敦義請辭後，新北市長侯友宜接任呼聲高。侯友宜今天表示，選舉剛結束，大家應先冷靜思考，好好面對問題，最重要的是檢討自己。

是否接下黨主席的重責大任？侯友宜今天出席市政行程表示，大家應先靜下心來好好面對問題，冷靜思考下一個步驟怎麼走，他現在是新北市長，關心現在該關心的事情，先把當下的事情做好，幫助市民度過幸福快樂的春節假期。

對於國民黨內青壯派力拱參選黨主席，侯友宜說，謝謝大家關心，他每天務實地做事、做事、再做事，把事情做好最重要。每個人把自己的角色扮演好，團隊一致往前走，檢討問題出在哪裡。

被問到誰是適合人選？侯友宜認為，希望每個人都能了解目前黨的問題存在，好好靜下心來檢討，尤其先從檢討自己開始。

媒體詢問朱立倫是否為合適人選？侯友宜回應，相信大家有很多的想法，他都祝福大家，每個人靜下心來思考，如何面對解決問題，全力往前走。

針對黨內青壯派點名「雙吳」離開不分區立委，侯友宜表示，面對問題多元思考很重要，他只有檢討自己，謝謝別人的鼓勵，感恩別人、永遠苛責自己，大家攜手往前走。

外界認為國民黨在為敗選找「戰犯」，侯友宜認為，不要講什麼戰犯，最重要的還是自己，「新北市沒有選好，就是侯友宜負責」，每個人要站在自己的工作崗位檢討自己，大家團結力量往前走。

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