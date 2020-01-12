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街頭寒士尾牙邁入30年 今年募款仍不足3成亟需愛心

人安、創世、華山基金會共同舉辦的「寒士吃飽30－寒士、街友、單親媽媽暨獨居長輩尾牙」。（人安基金會提供）

人安、創世、華山基金會共同舉辦的「寒士吃飽30－寒士、街友、單親媽媽暨獨居長輩尾牙」。（人安基金會提供）

2020-01-12 18:40:21

〔記者陳心瑜／新北報導〕人安、創世、華山基金會共同舉辦的「寒士吃飽30－寒士、街友、單親媽媽暨獨居長輩尾牙」活動邁入第30屆，全台將同步舉辦16場，去年台北場席開2200桌，副總統陳建仁也溫馨送紅包，只是今年受景氣影響，愛心認桌率達7成，基金會懇請民眾一同捐款，讓寒士吃飽順利進行。

「除夕過年，店家都關門了，找不到東西吃，只能餓肚子」街友曾如此跟創世基金會創辦人曹慶訴苦。曹慶當時回辦公室立刻打電話給幾位熱心的義工，做了30幾個熱騰騰的便當送給街友，其中有一名年約80歲的老街友，餓到發抖，飯沒咬幾口就狼吞虎嚥地吞下，他看在眼裡十分不捨，這也是促使他發起「寒士吃飽30」活動的念頭。

人安基金會新北平安站表示，曹慶因不忍街友餓肚子，1990年發起「寒士吃飽30」，今年為第30年。寒士「吃飽30」對應「飢餓30」，希望讓吃不飽、穿不暖的街友，用一頓飯的時間感受外界給予的關懷與溫暖。今年預計邀請4萬名寒士，於全台16處同步辦理，盼有意願協助的網友，可以透過以下方式把溫暖傳送到寒士手上。

人安基金會新北平安站說，捐款網址為https://reurl.cc/e5E6K7、臉書連結「人安基金會-新北2平安站」、愛心專線 02-2306-6060 劃撥帳號=50396258，戶名=人安基金會 ATM轉帳、銀行匯款（網路銀行）銀行：台灣銀行（004），分行：城中分行 帳號：045-004-957-768 戶名：財團法人人安社會福利慈善事業基金會。

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