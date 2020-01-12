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連任成功謝票 張宏陸承諾讓台灣更好、板橋更幸福

民進黨第6選區現任立委張宏陸連任成功，今天展開車隊謝票。（圖由張宏陸服務處提供）

民進黨第6選區現任立委張宏陸連任成功，今天展開車隊謝票。（圖由張宏陸服務處提供）

2020-01-12 17:43:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨第6選區現任立委張宏陸連任成功，今天展開車隊謝票，他承諾未來4年會更努力，讓台灣更好、板橋更幸福。

挑戰張宏陸落敗的國民黨新北市議員林國春，今天沒有公開行程。

張宏陸表示，感謝板橋鄉親的支持，讓他高票當選，為大家繼續服務，他再一次走上街頭，用最近的距離向民眾表達感謝之意。

張宏陸說，未來4年一定會努力做事，完成承諾，讓台灣更好、板橋更幸福。

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