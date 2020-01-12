寒冬送暖！慈濟邀新北弱勢歲末圍爐贈物資

慈濟基金會舉辦冬令物資發放暨圍爐活動，新北市副市長謝政達（左4）代表市府出席。（記者賴筱桐攝）

2020-01-12 15:09:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕歲末年終，慈濟基金會新北板橋、新店、雙和等靜思堂同步舉辦冬令物資發放暨圍爐活動，共邀請1000多戶關懷戶齊聚一堂，新北市副市長謝政達出席表示，慈濟平時對於災難及時救援、偏區醫療協助、環保站加入社區照顧關懷據點等事務盡心盡力，市府表達感謝之意。

慈濟播映921大地震屆滿20周年及莫拉克風災10周年紀錄影像，在證嚴法師領導下，全台慈濟志工投入救援行動，深入災區提供熱食、撫慰受創人心、協助家園整理等工作，共協助50幾所學校重建；另外，全世界有超過10萬名環保志工，為了保護地球協助垃圾分類和資源回收。

謝政達致詞表示，感恩證嚴法師領導慈濟推動慈善、醫療、人文、教育、環保、骨髓移植等志業，其中新北市在八仙塵暴發生時，慈濟醫院和志工全心投入救援行動，另在偏區協助醫療衛生，環保站更進一步提升為社區照顧關懷據點，協助照顧弱勢民眾。

慈濟師兄陳成立、師姐林玉燕等人表示，慈濟基金會每年都會在歲末邀請關懷戶圍爐，並致贈福袋物資包及物資卡，每戶發放金額從2000元至5000元不等，讓關懷戶平時也能到全聯購買所需的民生用品。

除了圍爐，活動並由慈濟人醫會醫護人員提供義診、健康諮詢、義剪、春聯贈送、關懷據點樂齡表演等活動，讓關懷戶提前感受過年的歡樂氣氛。

慈濟基金會舉辦冬令物資發放暨圍爐活動，共邀請1000多戶關懷戶參與。（記者賴筱桐攝）

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