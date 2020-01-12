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患者家屬控硬闖手術室 新北議員王威元澄清是誤解

鍾姓網友在臉書社團爆料公社指出，自己的父親10日因急性心肌梗塞在新北市立聯合醫院三重院區做心導管手術，新北市議員王威元卻帶其他病患家屬直闖手術房，間接導致他父親手術失敗、病危。（圖擷取自臉書）

鍾姓網友在臉書社團爆料公社指出，自己的父親10日因急性心肌梗塞在新北市立聯合醫院三重院區做心導管手術，新北市議員王威元卻帶其他病患家屬直闖手術房，間接導致他父親手術失敗、病危。（圖擷取自臉書）

2020-01-12 12:41:44

〔記者陳心瑜／新北報導〕鍾姓網友在臉書社團爆料公社指出，自己的父親10日因急性心肌梗塞在新北市立聯合醫院三重院區做心導管手術，新北市議員王威元卻帶其他病患家屬直闖手術房，間接導致他父親手術失敗、病危，王威元今天早上出面澄清，當時跟著家屬、護理師至「檢查室」聆聽醫師說明病情，事前也未電話干擾醫師，對於鍾先生有這樣的誤解，誠摯向他道歉。新北市立聯合醫院也發出聲明澄清。

新北市立聯合醫院副院長王祖琪說，當時，主治醫師利用「檢查空檔」邀請患者到導管室外的「準備室」，並非手術室，說明病情及需要採取的醫療行為，並未影響其他病人，而鍾先生的父親經過轉往榮總手術治療後，術後狀況良好。

鍾先生貼文指出，父親10日因為急性心肌梗塞，在新北市立聯合醫院三重院區做心導管手術，過程遇到議員帶著其他病患直闖手術房，最後告知手術失敗必須轉院，醫師更說「手術中不停接到『關切』電話」。

鍾先生不滿指出，未曾責怪手術難度高導致失敗而轉院，但若是人為影響，就無法苟同。

王威元解釋，10日下午他探視選區的長者，探視過程中，正好護理師通知家屬，醫生要說明病情、討論療程，他便跟著護理師、家屬一起去見檢查室醫師。

王祖琪解釋，因病房內病患（議員所探病患者）病情急速惡化，為掌握黃金時間，安排主治醫師利用檢查的空檔，請病患家屬到導管室外的準備室說明病情，過程並無影響受檢病人（鍾先生父親）權益。

新北市議員王威元。（記者陳心瑜攝）

新北市議員王威元。（記者陳心瑜攝）

新北市議員王威元聲明澄清。（記者陳心瑜攝）

新北市議員王威元聲明澄清。（記者陳心瑜攝）

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