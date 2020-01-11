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好天氣投票心情愉悅 侯友宜：視人潮增設投票窗口

新北市長侯友宜完成投票。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜完成投票。（記者賴筱桐攝）

2020-01-11 11:17:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是總統大選及立委投票日，新北市長侯友宜上午10點在新聞局同仁陪同下，至新莊區頭前國小投票。侯友宜表示，今天天氣很好，民眾投票踴躍，他並指示選務人員視排隊人潮，彈性增設投票窗口，方便民眾快速完成投票工作。

侯友宜受訪表示，很開心今天有好天氣，民眾踴躍投票，展現民主風範，每個人支持心目中理想的候選人，為國家做事，這是民主進步最大的動力。

侯友宜指出，新北市的選務工作很辛苦，總選舉人數332萬1000餘人，投開票所共有2559所，清晨選務人員就向他報告，所有選票已經全部送達點交完成，他感謝這段時間以來警察維護社會治安與交通秩序、查察賄選盡心盡力，期許今天投開票工作順利圓滿，民眾選出理想的領導人，為中華民國做事。

侯友宜說，民眾出來投票的情況看起來比前年縣市長選舉好很多，今天投票時間花不到10分鐘，前年他參與選舉時因為綁公投，花了快1個半小時才完成，因此影響投票率，謝謝老天的幫忙，讓這次投票相當順暢。

侯友宜表示，有幾個投開票所難免排隊較長，他要求選務同仁臨時增加遮欄，增設投票窗口，快速消耗人龍，避免投票速度減緩，市府必須視人潮做好應變機制、彈性處理，協助民眾快速完成投票。

新北市長侯友宜進行投票。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜進行投票。（記者賴筱桐攝）

新莊頭前國小排隊等待投票的人龍綿延。（記者賴筱桐攝）

新莊頭前國小排隊等待投票的人龍綿延。（記者賴筱桐攝）

新莊頭前國小投票秩序良好。（記者賴筱桐攝）

新莊頭前國小投票秩序良好。（記者賴筱桐攝）

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