重兵固守三重！ 小英、柯P同時同地掃街

台灣民眾黨主席柯文哲今天下午陪同黨籍新北市第三選區立委候選人李旻蔚（左二）掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

2020-01-10 16:39:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統今天下午在新北市三重區車隊掃街，台灣民眾黨主席柯文哲也陪同第三選區立委候選人李旻蔚掃街拜票，外界關注兩組人馬是否強碰。柯文哲說，「絕對不會遇到」，因為總統維安人員會把他們排除。

柯文哲今天整天在三重輔選李旻蔚，被問到選前重兵布置三重的考量，柯文哲表示，李旻蔚優秀、年輕、有經驗、台風穩健，從選票考量很有機會贏，所以輔選特別用力。他還暗諷說，相對其他主要候選人，掃街時遇到對手的車隊，第一次看到有「假候選人」，原來是長得很像而已，他說，自己如果找郭子乾助選，至少本人會站在上面，不會在旁邊休息，如果叫郭子乾冒充他去掃街，這滿奇怪的。

柯文哲說，相對其他候選人，李旻蔚家族至少沒有弊案，其他團隊多少會有，「清廉勤政」是民眾黨的目標，區域立委與不分區立委角色不同，不分區立委必須執行黨的政策，而區域立委要有地方服務的角色，不能選區域立委結果人根本沒有住在這裡，這很奇怪，所以人家會抱怨找不到人，「我們保證找得到人，服務很好」。選舉候選人本身的特質與條件占勝敗50％，作為黨主席，優秀的候選人當然要全力支持。

對於蔡英文同時間也在三重掃街，柯文哲說，「絕對不會遇到」，因為總統有國安團隊會把他們排除。

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