治不好的下背痛？微創手術讓腰椎減壓

李宜軒為患者解釋病情。（台北慈濟醫院提供）

2020-01-10 16:11:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕在科技業擔任作業員的42歲葉小姐，因工作長時間彎腰的關係，兩年前開始出現腰痛情形，嚴重時下肢痠麻無力，與家人出遊時甚至無法走路超過10分鐘，吃藥復健仍無法改善不適症狀，經台北慈濟醫院骨科醫師李宜軒透過核磁共振檢查，發現葉小姐腰椎退化，腰椎第4、5節至薦椎第1節嚴重狹窄，經為她執行「微創內視鏡腰椎減壓手術」，葉小姐隔天出院，術後1個月症狀就大幅改善。

李宜軒說，腰椎的退化會從椎間盤開始，之後大小關節骨刺生成，進而發炎、下背痠痛，若退化到椎骨不穩定、前後晃動，導致「椎間盤突出」、「黃韌帶增厚」、「腰椎滑脫」壓迫到神經，下肢就會出現痠、麻、痛的情況；未即時治療，恐惡化致跛行、脊髓神經病變、雙腳無力、感覺異常，最嚴重甚至大小便失禁。

一般而言，脊椎退化導致的背痛，可透過消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑等藥物、注射類固醇或復健一類的保守方式治療，但若執行3至6個月都無效，且影響日常生活、工作或無法行走時，就可以考慮手術。

「腰椎減壓手術」是自背後做一切口，將因增生或滑脫，壓迫到神經的椎間盤、骨刺或韌帶組織切除，以回復椎管空間。李宜軒醫師說明，過去無論是傳統手術的大傷口或顯微手術的小傷口，都必須從皮膚劃開，用電燒的方式逐層剝離肌肉，才得以看到病灶，但肌肉層會因手術長時間拉扯與電燒的影響變成纖維化的疤痕組織，日後易演變成慢性腰痛。

李宜軒說，微創內視鏡是現今主流手術，醫師將單孔或雙孔的內視鏡經皮下深入病灶，內視鏡的高清晰視野，能免除撐開肌肉筋膜對組織的破壞，傷口更因應手術器械只有約不到1公分大，有效降低了出血量，保留住完整脊椎結構，住院天數也因此縮短到2至3天。

葉小姐腰椎狹窄處，壓迫神經。 （台北慈濟醫院提供）

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