蔡正元涉威脅王立強 賴清德：關係費人猜疑

賴清德說，王立強與蔡正元的關係費人猜疑。（記者翁聿煌攝）

2020-01-10 15:59:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕澳洲王立強共諜案與國民黨前立委蔡正元聯繫事件持續發酵，民進黨副總統候選人賴清德今天表示，蔡正元跟王立強案件的相關關係的確費人猜疑，昨天他的記者會也沒有講的很清楚，我相信國人一定會很想知道真相，如果蔡正元沒有辦法說出真相，他希望大家明天一定要進投票所投票，支持台灣一票，支持正能量一票，然後支持用理性正確的方式來進行選舉的方式一票。

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