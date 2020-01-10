蔡正元涉威脅王立強 賴清德：關係費人猜疑

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
賴清德說，王立強與蔡正元的關係費人猜疑。（記者翁聿煌攝）
〔記者翁聿煌／新北報導〕澳洲王立強共諜案與國民黨前立委蔡正元聯繫事件持續發酵，民進黨副總統候選人賴清德今天表示，蔡正元跟王立強案件的相關關係的確費人猜疑，昨天他的記者會也沒有講的很清楚，我相信國人一定會很想知道真相，如果蔡正元沒有辦法說出真相，他希望大家明天一定要進投票所投票，支持台灣一票，支持正能量一票，然後支持用理性正確的方式來進行選舉的方式一票。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
邱毅扯邱義仁助王立強？ 蔡正元：他講他的、我不評論
公布錄音後蔡正元續澄清：3項承諾是王立強要求的
五個你必須出門投票的理由 看完令人深思！
澳媒爆蔡正元要王立強改口 朱立倫：民進黨操作抹紅國民黨
王立強稱遭威脅利誘 聯繫人孫天群詐騙糾紛多
潛力更勝新莊副都心 正新泰路旁
選前最高維安規格 國安局長警政署長全出動坐鎮造勢現場
柯文哲輔選李旻蔚 批李翁月娥演過頭、余天領乾薪比較輕鬆
郭陣營嗆「嫌票太多」 柯文哲：有這種幕僚還需要敵人嗎？
真的「哈樓」了！北大新宿舍票選結果出爐...跌破網友眼鏡
明道孝心滿滿購敬老宅 雙親讓予拮据長子一家落腳
韓國瑜自爆國中「看女生小腿」 黃創夏看不下去！
熱門推播