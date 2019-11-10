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蔡英文為江永昌站台 支持者熱情喊「再給妳8年啦」！

蔡英文（中）替江永昌（右）聯合競選總部成立大會站台。（記者邱書昱攝）

蔡英文（中）替江永昌（右）聯合競選總部成立大會站台。（記者邱書昱攝）

2019-11-10 23:58:13

〔記者邱書昱／新北報導〕蔡英文總統今晚到新北市中和區，參加立法委員江永昌聯合競選總部成立大會，現場綠營大咖紛紛到場力挺，民眾眼神充滿熱情揮著旗幟高喊「凍蒜」，還有人在蔡英文致詞時大喊「再給妳8年啦」，讓她笑說，我們先繼續4年。

蔡英文到場時，走道擠滿搶著握手、合影的民眾。面對近年中國的壓力，她強調，民主不是天降下來，而是爭取來的，現在台灣的民主至少能讓亞洲人感到驕傲一定要好好保護，沒有主權就沒有完整的民主自由，全世界也會站在民主自由這邊，明年一定要出來投票和世界說出台灣價值。

談到民進黨在中和區選區，蔡英文直說挑戰性很高，但2016年江永昌進入國會，積極改善中和交通、解決停車問題；就像剛上任時遇到許多改革等問題，如今漸入佳境，看見執政團隊最有效率、有經驗替國家打下基礎，希望民眾再次給民進黨4年繼續執政。

蔡英文也說，對於高齡化、少子化議題，政府持續編列增加預算，像是長照2.0的預算從50億元增加至400億元，另外公托名額不足部分，2024年要增加公立幼兒園3000班，而0至6歲照顧預算從200億元增加至600億元。

台灣經濟方面，蔡英文說，經濟在這幾年打下基礎也看見成績，在今年第一季、第二季、第三季都是四小龍第一名，台商回流、外資加碼投資，帶給產業很多契機，讓年輕人有更多機會創業、找工作的未來。

蔡英文抵達現場時，被熱情支持者簇擁、搶著握手、合影。（記者邱書昱攝）

蔡英文抵達現場時，被熱情支持者簇擁、搶著握手、合影。（記者邱書昱攝）

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