挺江永昌 卓榮泰、林飛帆：繼續挺好立委

江永昌與妻子吳淑淨攜手登台。（記者邱書昱攝）

2019-11-10 23:47:03

〔記者邱書昱／新北報導〕立法委員江永昌今天晚間在中和新福和街舉辦競選總部成立大會，綠營大咖力挺站台。民進黨副秘書長林飛帆在致詞時說，台灣面對不同力量挑戰，不只要總統連任、國會也要過半，蔡英文總統、民進黨都不會讓這次選舉成為最後選戰，大家要選擇理性、務實的總統改革延續。

內政部政務次長花敬群表示，江永昌在立法院三年多來，完成居住正義四個法案，包含住宅法、危老條例、住宅租賃專法、都更條例三讀，在蔡英文上任之前，中和區20多年只有完成7個都更案，而近年來已經有6個都更案、12個危老重建案，民進黨執政下已經脫胎換骨。

民進黨主席卓榮泰也以衛冕者稱江永昌，大讚中和這區相當艱困，卻能夠一票票打拚、努力催出票，這次也要繼續挺好的立委。

江永昌隨後與妻子吳淑淨現身，他也感性提到自己年邁的父親，凌晨兩點多暗自幫自己補鞋，眼淚都快滴下來，台下民眾給予掌聲支持。

江永昌也盤點蔡英文政府執政後打下的各種基礎，失業率降低、經濟成長、非洲豬瘟疫情鞏固、國艦國造等，尤其當年美中貿易和世界變動的關鍵情況，台灣不能走錯路，不少選民看到香港反送中的情況，一定要捍衛台灣主權、出來投票反對一國兩制。

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