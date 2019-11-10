江永昌競總成立綠營大咖站台 陳其邁：他「很盧」

陳其邁到場力挺江永昌。（記者邱書昱攝）

2019-11-10 23:30:49

〔記者邱書昱／新北報導〕立法委員江永昌今晚在新北市中和新福和街舉辦競選總部成立大會，現場湧入不少支持者揮旗力挺。行政院副院長陳其邁也說，江永昌推動許多地方建設和政見，時刻黏著行政院、「很盧」；陳其邁說，「房子已經蓋一半，師傅不能換」，雖然「塵土飛揚」，但仍要堅持改革，一定要讓蔡英文、江永昌連任。

率先到場的名嘴鍾年晃細數蔡英文政府三年打下的基礎及經濟成績，不僅股票上漲，經濟也贏過韓國，對於幼教也有補助，讓年輕夫妻負擔不會太重，以及長輩的長照服務；他也笑說，中和區對綠營是非常辛苦選區，同時也是韓國瑜的故鄉，這一仗一定拿下，贏了才有面子。

陳其邁說，江永昌在立法院財政委員會，推動稅制改革減輕民眾賦稅的壓力，平均每人減少1萬到1萬5千元、對於托育幼教改革政府增加300億元，以及長照2.0從政黨輪替前的編列50億元，預計明年將增加到400億元；經濟成長率達2.91％成為四小龍第一名，加上台商回流加碼投資台灣8000億元。

陳其邁也說，中和區這席不像是南部綠大於藍，所以呼籲市民不管是藍還是綠、年輕人或長輩都要選擇肯定做事努力，2020年一定要繼續讓蔡英文、江永昌連任。

江永昌的妻子（右）到場站台。（記者邱書昱攝）

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