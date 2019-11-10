疑與友人口角 男遭砍多刀臟器外露倒街頭

案發現場。（記者王宣晴翻攝）

2019-11-10 17:35:48

〔記者王宣晴／新北報導〕22歲的莊姓男子今天下午在新北市三重仁愛街與友人發生爭執，遭人持開山刀砍傷，警消獲報趕抵，發現莊男臟器外露，呆坐在路邊待援，行兇犯嫌已逃逸無蹤，消防人員檢傷後發現莊男右後背側有2處刀傷、臀部右側、左手臂手肘、右手前臂都有多處刀傷，所幸送醫急救後暫無生命危險，警方目前封鎖現場，並調閱監視器追捕兇嫌，釐清案情。

現場留有沾滿血跡的衣物。（記者王宣晴翻攝）

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