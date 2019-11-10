出席醫療公益獎頒獎 侯友宜曝「這個原因」想選市長

新北市長侯友宜昨天出席醫療公益獎頒獎典禮，並頒發「醫療貢獻獎」給牙醫師曲國棟（右二）。（記者賴筱桐攝）

2019-11-10 20:16:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天舉辦「醫療公益獎」頒獎典禮，市長侯友宜表揚25位得獎者及1家醫院，肯定醫事人員在崗位上的貢獻。侯友宜致詞表示，過去他擔任副市長7年多，雖然曾參加醫療公益獎活動，但一直找不到機會當頒獎人，所以他下定決心要選市長，謝謝大家的支持。語畢，台下笑成一團。

侯友宜表示，去年他選舉的時候，台下醫界人員全力相挺，讓他有機會站在這裡，市民給予支持，他才能夠以市長的身分頒發醫療貢獻獎，這是他多年來夢寐以求的事，他開玩笑說：「今天應該要頒一個獎給我，叫做夢想成真獎。」他還打趣說，「醫生當不到，當頒獎人也不錯。」

侯友宜指出，8年前新北市65歲以上人口有34萬人，如今已超過57萬人，根據研究，85%的長者至少患有1種慢性病，未來失能、失智的照顧需求遽增，新北市幅員遼闊，為解決城鄉差距與醫療資源不均，未來4年將全力推動「新北醫動養」願景工程，結合醫療、運動、安養，打造長照綜合園區，並在2022年前規劃或新增2025病床、10家智能衛生所，在偏鄉輔導6區衛生所開辦遠距醫療。

牙醫師曲國棟有感於偏鄉醫療資源嚴重不足，過去18年來深入偏鄉服務，雖然每次義診須花費4個多小時車程，並帶著3位助理與2大箱醫療器材前往，但看見學童純樸天真的笑容，一切辛苦都煙消雲散，迄今仍充滿熱忱。

第8屆醫療公益獎得獎名單如下︰醫療貢獻獎：曲國棟、林幸玟、洪芳明、許惠春、郭英雄、黃茂栓、楊緒棣、詹益能、蔡鉅儒、鄭國祥；醫療教育研究獎：洪思群、高芷華、陳旭照；醫療特殊奉獻獎：陳芸、盧國城；醫事服務貢獻獎：吳美玉、周汝姍、徐子銘、張勝昌、陳婉萍、蔡尹泰、蘇逸欣；醫事教育研究獎：吳銘哲、侯沂錚；醫事特殊奉獻獎：程素玲；醫療公益獎：新店耕莘醫院。

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