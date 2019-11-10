為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

出席醫療公益獎頒獎 侯友宜曝「這個原因」想選市長

新北市長侯友宜昨天出席醫療公益獎頒獎典禮，並頒發「醫療貢獻獎」給牙醫師曲國棟（右二）。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜昨天出席醫療公益獎頒獎典禮，並頒發「醫療貢獻獎」給牙醫師曲國棟（右二）。（記者賴筱桐攝）

2019-11-10 20:16:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天舉辦「醫療公益獎」頒獎典禮，市長侯友宜表揚25位得獎者及1家醫院，肯定醫事人員在崗位上的貢獻。侯友宜致詞表示，過去他擔任副市長7年多，雖然曾參加醫療公益獎活動，但一直找不到機會當頒獎人，所以他下定決心要選市長，謝謝大家的支持。語畢，台下笑成一團。

侯友宜表示，去年他選舉的時候，台下醫界人員全力相挺，讓他有機會站在這裡，市民給予支持，他才能夠以市長的身分頒發醫療貢獻獎，這是他多年來夢寐以求的事，他開玩笑說：「今天應該要頒一個獎給我，叫做夢想成真獎。」他還打趣說，「醫生當不到，當頒獎人也不錯。」

侯友宜指出，8年前新北市65歲以上人口有34萬人，如今已超過57萬人，根據研究，85%的長者至少患有1種慢性病，未來失能、失智的照顧需求遽增，新北市幅員遼闊，為解決城鄉差距與醫療資源不均，未來4年將全力推動「新北醫動養」願景工程，結合醫療、運動、安養，打造長照綜合園區，並在2022年前規劃或新增2025病床、10家智能衛生所，在偏鄉輔導6區衛生所開辦遠距醫療。

牙醫師曲國棟有感於偏鄉醫療資源嚴重不足，過去18年來深入偏鄉服務，雖然每次義診須花費4個多小時車程，並帶著3位助理與2大箱醫療器材前往，但看見學童純樸天真的笑容，一切辛苦都煙消雲散，迄今仍充滿熱忱。

第8屆醫療公益獎得獎名單如下︰醫療貢獻獎：曲國棟、林幸玟、洪芳明、許惠春、郭英雄、黃茂栓、楊緒棣、詹益能、蔡鉅儒、鄭國祥；醫療教育研究獎：洪思群、高芷華、陳旭照；醫療特殊奉獻獎：陳芸、盧國城；醫事服務貢獻獎：吳美玉、周汝姍、徐子銘、張勝昌、陳婉萍、蔡尹泰、蘇逸欣；醫事教育研究獎：吳銘哲、侯沂錚；醫事特殊奉獻獎：程素玲；醫療公益獎：新店耕莘醫院。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北蓋30座智慧停車場 侯友宜：4年投入123億
2019-11-09 17:18

新北蓋30座智慧停車場 侯友宜：4年投入123億
侯友宜是國民黨黨魁最大黑馬 侯：我的黑馬是新北市民
2019-11-10 19:14

侯友宜是國民黨黨魁最大黑馬 侯：我的黑馬是新北市民
單元三鑽石綠廊「大境豐藝」更勝七期地段價值

單元三鑽石綠廊「大境豐藝」更勝七期地段價值
傳「郭宋配」參戰總統大選 侯友宜驚訝：真的假的
2019-11-09 16:31

傳「郭宋配」參戰總統大選 侯友宜驚訝：真的假的
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕

網友回應

新北市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播