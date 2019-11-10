推廣口腔健康 三峽辦特殊兒童潔牙賽

張錦麗（右）一起和牙醫黃淳豐（左）鼓勵特殊兒童。（記者邱書昱攝）

2019-11-10 16:01:57

〔記者邱書昱／新北報導〕八里愛心教養院與新北市牙醫師公會今天在「三峽牙仙子の家」舉辦特殊兒童及社區潔牙比賽，參賽的小朋友多為發展遲緩兒童與社區民眾，教養院希望藉此推廣口腔衛生照護，促進口腔健康，以降低醫療需求，同時增進孩子的自信心。

新北社會局長張錦麗表示，新北市在2009年成立「牙仙子の家」，做為特殊需求者口腔預防保健中心，以「預防勝於治療」的保健照護，提供發展遲緩、身心障礙兒童學習潔牙和自我照護。

曾有一名罹患腦性麻痺的小寶，4歲時因嚴重蛀牙與牙仙子結緣，媽媽每週推著小寶從樹林搭乘復康巴士到牙仙子報到，雖然一開始不適應、抗拒，但在醫療團隊醫生黃淳豐及廖春美幫助下，戴著面具學巧虎說話方式轉移小寶的注意力，終於逐漸克服不適與焦慮。

兩位醫師說，若能從小正確刷牙，照顧好牙齒，就能免去日後的治療，小寶的媽媽後來落實餐後潔牙的習慣，上了國中的小寶已經擁有一口健康的牙齒，並持續每三個月到牙仙子報到，這次小寶也參加潔牙比賽。

新北市立八里愛心教養院長謝鑫敏表示，感謝新北市牙醫師公會長期與「牙仙子の家」合作，提供特需求孩子們定期進行口檢、洗牙、塗氟、簡易治療等，深獲家長的肯定。

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