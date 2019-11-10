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3連撞車禍3駕駛輕傷 藍寶堅尼險捲入
2019-11-10 15:51:54
〔記者徐聖倫／新北報導〕26歲鄧姓男子昨上午騎大型重機行經新北市北宜公路，途中他過彎不慎打滑，拋往對向道直撞反向的轎車，同一車道跟在轎車後方的大型重機騎士楊姓男子也因此摔車，所幸3人僅受輕傷。幸運的是，緊跟在楊男後方的一輛藍寶堅尼駕駛反應夠快沒撞上，網友打趣說「要是藍寶堅尼受傷，維修費連賣腎都不夠。」
據了解，鄧男騎重機出遊，返程自坪林出發要回到新店，就在31.9公里處彎道，鄧男過彎不慎打滑甩到對向道，直接撞上對向道鄭姓男子的轎車，跟在鄭男後方的楊男也來不及剎車導致「犁田」，還好3人在送醫急救後包紮了手、腳受傷的部位，其餘並無大礙。
警方對3人酒測，均未發現飲酒情形，後續將釐清3方肇事責任後協調賠償事宜。而這起車禍被民眾拍下PO網，眼尖網友發現，就在楊男的後方還跟著1輛藍寶堅尼，也直呼藍寶堅尼煞車及時，某則捲入車禍那賠償金額可不得了。