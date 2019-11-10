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在白狼、洪秀柱居住地參選 一邊一國楊智淵︰以行動反共
2019-11-10 17:16:08
〔記者邱書昱／新北報導〕一邊一國行動黨在新北市第九選區（永和區）推出立法委員參選人楊智淵，今天舉辦服務處開幕茶會，住在附近的支持者們到場力挺。強調族群融合、團結的楊智淵表示，迎戰永和艱困選區，因為永和是中華統一促進黨總裁張安樂、前國民黨主席洪秀柱的住所，參選就是要證明反共的理念。
楊智淵表示，自己的血緣一半本省、一半外省，面對中共勢力各種滲透，台灣人要更團結，名片上印有在武昌起義時象徵打倒威權、專制的鐵血十八星旗，很多外省長輩看到很有感。
會直搗藍營鐵票的永和區參選，楊智淵說，蔡英文總統的戶籍地就在永和，而她的中國、台灣問題上都是跟著議題走向，沒有自己主見，因此要督促蔡總統落實兩岸一邊一國；同時，無法認同洪秀柱的一中同表、張安樂作為中共代理人，在這區將反共堅定信仰傳播出去。
對於中永和的政策，楊智淵說，由於該區的道路小，應該要取消強迫限制兩段式待轉、活化軍方土地作為都市改建過渡期使用、分稅制、幼兒老人津貼補助等；最重要的仍是強調族群團結，反對中共勢力滲入台灣。