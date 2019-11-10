《翻越之後》回娘家 新北國際紀錄片月溫馨首映

「2019新北市國際紀錄片月」系列活動熱烈展開，今天在府中15舉行《翻越之後》放映會，圖為劇照。（圖由新聞局提供）

2019-11-10 15:19:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕「2019新北市國際紀錄片月」系列活動熱烈展開，今天在府中15舉行《翻越之後》放映會，描繪宜蘭縣南澳鄉原住民傳統領域與礦場開發的故事，短版作品曾在2017年及2018年獲得「新北市紀錄片獎」優選肯定，拍攝團隊歷經困難與波折，堅持為台灣原住民族文化留下珍貴紀錄，完成紀實長片並「回娘家」（新北市）首映，現場氣氛溫馨感人。

新聞局長蔣志薇表示，新北市紀錄片獎邁入第9年，許多獲得短片補助的製作團隊再接再厲，最後發展成長片上院線放映，市府期許與紀錄片工作者並肩打拚，希望得獎作品的長片都能「回娘家」首映，新北市樂意搭建一個舞台，讓導演的優秀作品被更多人看見。

蔣志薇指出，《翻越之後》的拍攝團隊起初只是一群熱愛溯溪、非影像傳播科系的大學生，登山過程認識宜蘭南澳的原住民耆老，對原住民的處境、文化、傳統和土地產生好奇，憑藉熱情發揮各自專長，連續2年獲得新北市紀錄片獎優選作品，添購專業的影像器材，持續拍攝製作，市府提供擅長原住民議題、具有豐富田野調查經驗的資深導演擔任監製，協助團隊完成長片。

來自香港的導演陳樂晞說，在台灣就學期間，因為溯溪活動愛上台灣的山林與原住民族文化，於是長期蹲點進行田調、訪談與拍攝，一路走來她感謝許多熱心、關心這片土地的人協助，尤其是市府新聞局以多元開放、不限主題和地域的方式，讓團隊有機會為熱愛的土地留下珍貴的文化資產，希望未來影片可以發行並上院線放映，提醒民眾關注文化與生態保存議題。

此外，《翻越之後》宜蘭場將於12月14日晚間7點在南澳高中彩虹館放映，6點30分開放入場，並舉行映後座談會，活動免費、不需索票。

《翻越之後》短版作品曾在2017年及2018年獲得「新北市紀錄片獎」優選肯定，拍攝團隊歷經困難與波折，堅持為台灣原住民族文化留下珍貴紀錄，完成紀實長片。圖為拍攝團隊與當地原住民合影留念。（圖由新聞局提供）

《翻越之後》描繪宜蘭縣南澳鄉原住民傳統領域與礦場開發的故事。（圖由新聞局提供）

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