侯友宜陪長輩跳暖身操 向娃笑稱：做警察都沒有這麼操

向娃（右）帶領侯友宜（左）與長輩們一起跳舞暖身。（記者邱書昱攝）

2019-11-10 12:05:39

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天到中和區錦和公園參加老人長青趣味運動大會，現場集結新北29區、約2500位長輩一起參與，活動邀請台灣優質生命協會理事長向娃帶動大家暖身，侯友宜跟著跳起健康操，事後喘氣流汗時被向娃笑說，「平常做警察沒那麼操，做市長比較操。」

運動大會競賽豐富，包含地面高爾夫球、拍球走步、擊球接球及疊疊杯等，利用活動邀請各區長輩出門運動，同時新北驗光師公會也贊助，在現場免費提供視力檢查及驗光服務；侯友宜致詞時說，比賽不需要拚獎牌，用快樂的心、交朋友。

針對新北偏鄉的醫療照護，侯友宜表示，近期開始試辦以無人飛機送藥到偏鄉，並以視訊方式問診，只要開立藥方就能到派無人機送達，未來在新北要設立10間的智能衛生所，第一間的樹林區衛生所還能夠運動、檢測健康指數。

另外，侯友宜說，之後錦和運動公園融入共融式遊具，將打造40座全齡公園，讓長輩帶小孩出來玩，身體才會健康，除了動健康外，老人共餐和好朋友們聊天、唱歌也是很好的運動，「大家健康就是侯友宜的幸福」。

活動現場集結29區、約2500位長輩一同參與。（記者邱書昱攝）

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