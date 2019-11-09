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同鄉會催票 李佳芬：住過雲林才知道被看不起的心情

韓國瑜妻子李佳芬至新北雲林同鄉會理事長、理監事就職典禮拉票。（記者陳心瑜攝）

韓國瑜妻子李佳芬至新北雲林同鄉會理事長、理監事就職典禮拉票。（記者陳心瑜攝）

2019-11-09 21:37:38

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市雲林同鄉會總會今天晚上舉辦會員代表大會暨理事長、理監事就職典禮，蔡英文總統、國民黨總統提名人韓國瑜妻子李佳芬都到場爭取支持，但兩人到場時間錯開一小時，並未同台。李佳芬致詞表示，她從小在雲林長大，雖然生長環境貧困，但是很有倫理、識大小，而現在的社會沒有是非、做人沒原則，相信很多雲林鄉親都看不下去，希望所有鄉親支持韓國瑜，讓國家越來越好。

李佳芬說，雲林雖然窮，但雲林人最講義氣又大方，只要朋友有困難，一定沒有第二句話的當朋友後盾，而韓國瑜從中和開始選議員、立委，身為雲林女婿，也受到很多鄉親幫忙。

李佳芬更說，住過雲林才知道被看不起的心情多甘苦，也相信出外打拚的雲林子弟希望雲林越來越好，因此拜託大家團結選票支持韓國瑜、支持新北的立委，讓韓國瑜有堅強後盾，地方建設才會越來越好。

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